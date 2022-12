Marius Copil a fost învins de Roger Federer, scor 7-6 (5), 6-4, în finala ediției 2018 a turneului ATP 500 de la Basel, ratând de puțin o performanță uriașă, la capătul unei săptămâni formidabile, în care i-a învins pe Ryan Harrison, Marin Cilic, Taylor Fritz și Alexander Zverev.

Tenismenul arădean a povestit cum organizatorii elvețieni au ales să păstreze liniștea în pauzele dintre game-uri care s-au derulat la scoruri nefavorabile pentru Roger Federer, astfel încât favoritul gazdelor nu doar să audă încurajările suporterilor, dar și să aibă posibilitatea regăsirii unei stări de liniște care să îi permită revenirea pe tabela de scor.

„Era să îl bat. Cred că, din cauza emoțiilor, nu am făcut-o. În primul set am condus cu 4-1, în al doilea set, cu 3-1, în fiecare set am avut break, iar după aceea... a fost o chestie ce s-a întâmplat. Mi s-a părut interesant.

Noi aveam muzică la fiecare schimb de teren. După ce am făcut break însă nu am mai auzit muzica; în schimb, se auzeau doar oamenii din tribune, care îl susțineau pe Roger.

Nu știu de ce a dispărut muzica. S-a oprit muzica și, dintr-odată, eu am auzit asta, am simțit-o. Cumva, m-a jucat un pic la mental treaba asta.

Neavând experiență mare în finale, poate că acolo am pierdut o fracțiune de secundă,” a declarat Marius Copil, în podcastul „1 la 1”.

„În seara de dinainte, am făcut niște vizualizări. Știam că o să fie multă lume, știam că o să fie toți împotriva mea. Mi-am făcut un film și încercam să văd niște mingi jucate. Am reușit să fac chestia asta și m-a ajutat foarte mult.

Am intrat pe teren cu emoții, dar nu aveam emoții că joc cu Roger, ci erau emoțiile de finală, care mi-au trecut rapid. Tot turneul m-am simțit atât de liber, am jucat cu plăcere și am putut să arăt cel mai bun tenis al meu,” a completat Marius Copil, actualmente clasat pe locul 382 în ierarhia ATP.