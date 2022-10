Halep suspendată, Mouratoglou jubilează: mesajul transmis noului elev, Rune, după ce danezul a urcat pe locul 18 ATP

Departe de Simona Halep, suspendată provizoriu din circuitele WTA și ITF, Patrick Mouratoglou l-a condus pe Holger Rune (19 ani, 18 ATP) înspre a treia finală consecutivă într-un turneu ATP.

Finalist la Sofia și campion la Stockholm, tânărul jucător din Danemarca de numai 19 ani a urcat, în premieră, pe locul 18 ATP, în ciuda înfrângerii suferite în finala turneului ATP 500 de la Basel, în favoarea canadianului Felix Auger-Aliassime.

A fost 6-3, 7-5 pentru tenismenul din țara frunzei de arțar, Felix Auger-Aliassime demonstrând că este, de departe, cel mai în formă tenismen al circuitului, în urma celui de-al treilea turneu ATP câștigat în trei săptămâni.

„A treia finală la rând. Ce luptă, Holger, trebuie să fii mândru de tine! Mulțumim, Basel, pentru sprijinul grozav arătat. Suntem motivați și abia așteptăm ziua de mâine,” a transmis Patrick Mouratoglou, realmente încântat de startul entuziasmant de parteneriat cu Holger Rune.

„3 finale în circuitul ATP, în 30 de zile. Vârf atins în clasament, locul 18, prima finală de turneu ATP 500 și o super echipă în jurul meu. Dormiți bine și ne vedem la Paris!”, a scris Holger Rune, încântat de perspectiva participării la competiția ATP 1000 de la Paris-Bercy.

Third final in a row ✨@holgerrune2003 - what a fight today, you can be proud of yourself.

Thank you Basel for the great support. We are pumped for tomorrow! pic.twitter.com/KkXAeHWfEM