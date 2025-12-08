Fotbalistul a efectuat o intervenție chirurgicală minoră pentru îndepărtarea unui chist fără a primi aprobarea clubului și se discută din ce în ce mai mult despre o plecare prematură a atacantului de la campioana României.

Mihai Stoica: ”O lipsă de respect față de Gigi! Astea nu pot fi lăsate aşa fără să fie luate măsuri!”

Mihai Stoica a comentat cazul Denis Alibec. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a confirmat faptul că atacantul și-a extirpat un chist fără a primi aprobarea clubului și a transmis că vor fi luate măsuri.

Întrebat dacă Denis Alibec o va părăsi pe FCSB în această iarnă, oficialul roș-albaștrilor a subliniat că înțelegerea atacantului va expira abia în vară, însă nu a exclus posibilitatea ca fotbalistul să plece încă din luna ianuarie.

De altfel, Mihai Stoica a transmis că absența lui Alibec nu reprezintă o problemă majoră pentru FCSB, deoarece, oricum, campioana României nu s-a bazat foarte mult pe atacant. Președintele Consiliului de Administrație a comparat situația lui Alibec cu cea a lui Ngezana, unul dintre jucătorii de bază ai campioanei, ale cărui prestații nu mai sunt la cel mai înalt nivel.

”Alibec a fost la medic şi i-a spus că are un chist și într-adevăr avea şi că ar vrea să-l îndepărteze. Trebuia să meargă să vorbească cu antrenorii, iar în mod normal trebuia să-mi ceară şi mie acordul. N-a mai vorbit cu nimeni, a fost la un medic pe care nu-l ştiam, l-a extirpat şi ne-a lăsat fără back-up în perioada asta, când putea să facă astfel în pauză. În mod normal, astea nu pot fi lăsate aşa fără să fie luate măsuri. E o lipsă de respect față de Gigi, pentru că a făcut eforturi substanţiale pentru a-l aduce în vară.

(n.r. Vă despărţiţi?) Are contract până în vară. Vom avea o discuţie, discutăm cu Gigi, apoi cu el. Am o problemă cu Ngezana, care doi ani a fost pilonul nostru, a fost cel mai bun fundaş central străin care a fost vreodată în România.

Aici am o problemă, nu am probleme cu jucătorii care n-au avut un aport considerabil şi lipsesc. Mă gândesc acum câţi fundaşi centrali să aducem. Probabil plus unul faţă de ce ne gândeam”, a spus Mihai Stoica la Fanatik.

