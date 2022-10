L-a distrus pe Alcaraz și a câștigat 3 turnee ATP în 3 săptămâni: cel mai în formă tenismen al Planetei vine din Canada

Fără titlu cucerit în circuitul ATP până în luna februarie a acestui an, exceptând victoria obținută pentru echipa țării natale, în Cupa ATP, canadianul Felix Auger-Aliassime a rupt blestemul celor opt finale pierdute și a ajuns la trei trofee ridicate în decursul a trei săptămâni.

Auger-Aliassime (22 de ani, 8 ATP) a ieșit campion la Florența, Anvers și Basel, depășindu-l în ultimul act al întrecerii din Elveția pe noul elev al antrenorului Patrick Mouratoglou, Holger Rune, scor 6-3, 7-5.

În drumul său spre glorie, la Basel, Felix Auger-Aliassime l-a eliminat și pe Carlos Alcaraz, în faza semifinalelor, cu un scor categoric, 6-3, 6-2, dovedindu-și forma de neoprit în circuitul ATP, la ora actuală.

În ciuda celor trei turnee ATP câștigate în doar 21 de zile, Felix Auger-Aliassime nu este sigur de calificarea la Turneul Campionilor. Canadianul se luptă cu Andrey Rublev, Taylor Fritz și Hubert Hurkacz pentru ultimele două locuri puse la bătaie.

Alcaraz, Nadal, Tsitsipas, Ruud, Djokovic și Medvedev sunt primii șase tenismeni calificați la întrecerea de la Torino, din 13-20 noiembrie.

???? #4 in Basel ????

Feeling privileged to add my name to this great list of champions????????????????

More than a great streak of results, I’m proud to see a consistency in my level that I hope will bring me far in the years to come ????????

????: Gabriel Monnet | Daniel Kopatsch pic.twitter.com/V0afsOXqDk