Departe de Simona Halep, Mouratoglou l-a condus pe Rune către al doilea titlu ATP al carierei, după o finală cu Tsitsipas

Holger Rune (19 ani, 25 ATP) a reușit marea performanță de a cuceri titlul ATP 250 de la Stockholm, la capătul unei competiții în care a dispus de Tsitsipas, De Minaur, Norrie, Garin și Monteiro.

Tenismenul din Danemarca a trecut, scor 6-4, 6-4, de Stefanos Tsitsipas, ajungând la a 40-a victorie în circuitul ATP, în sezonul 2022.

Rune a lovit de 20 de ori direct câștigător și i-a permis grecului o singură minge de break, pe durata întregii finale, două aspecte care l-au mulțumit, cu siguranță, pe noul și posibil provizoriul său antrenor, Patrick Mouratoglou.

Campion la Munchen și Stockholm, Holger Rune candidează cu succes în clasamentul celor mai promițători din actualul an, dar la o distanță notabilă în spatele spaniolului Carlos Alcaraz, devenit, la aceeași vârstă, cel mai tânăr număr 1 ATP din istorie.

Lifting 30 kilos of pure joy ???? @sthlm_open what a week ???????? thank you to my next level positive energy team ???????????? @pmouratoglou @mikejamestennis coach Lars, my mother and lots of love to my sister and father at home ???? pic.twitter.com/DZisTNUI9y