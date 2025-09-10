Între Carlos Alcaraz și Brooks Nader se înfiripă o frumoasă poveste iubire, iar Grace Ann Nader, sora modelului a dezvăluit că cei doi ies la întâlniri.

Noua cucerire a lui Carlos Alcaraz! Omul momentului din tenis iese cu Brooks Nader



„Zvonurile sunt adevărate! 'Întâlniri romantice' sunt un termen atât de vag, dar știu că el este bărbatul momentului.”, a spus Grace Ann Nader, conform enews.

Câștigătorul a șase trofee de Grand Slam a declarat pentru The Sunday Time în iulie 2024 că este complicat pentru el să își găsească persoana potrivită de care să fie alături.

„Sunt singur. Caut pe cineva. Poate fi dificil pentru un jucător de tenis să întâlnești persoana potrivită, deoarece călătorești tot timpul.”, a spus Carlos Alcaraz.

