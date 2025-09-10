GALERIE FOTO Noua cucerire a lui Carlos Alcaraz! Omul momentului din tenis iese cu Brooks Nader

Noua cucerire a lui Carlos Alcaraz! Omul momentului din tenis iese cu Brooks Nader
Brooks Nader pare să fie noua cucerire a lui Carlos Alcaraz, proaspăt câștigător la US Open.

Între Carlos Alcaraz și Brooks Nader se înfiripă o frumoasă poveste iubire, iar Grace Ann Nader, sora modelului a dezvăluit că cei doi ies la întâlniri.

„Zvonurile sunt adevărate! 'Întâlniri romantice' sunt un termen atât de vag, dar știu că el este bărbatul momentului.”, a spus Grace Ann Nader, conform enews.

Câștigătorul a șase trofee de Grand Slam a declarat pentru The Sunday Time în iulie 2024 că este complicat pentru el să își găsească persoana potrivită de care să fie alături.

„Sunt singur. Caut pe cineva. Poate fi dificil pentru un jucător de tenis să întâlnești persoana potrivită, deoarece călătorești tot timpul.”, a spus Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz: „Azi am fost genial, sincer, am făcut câteva greșeli în setul doi, dar, în general, am fost genial.”

Carlos Alcaraz a câștigat al șaselea titlu de mare șlem al carierei. La doar douăzeci și doi de ani, tenismenul din Murcia și-a apropiat al doilea trofeu la Flushing Meadows, după o finală de patru seturi în care a fost departe de a-i permite italianului Jannik Sinner să prindă ritmul ultimului act.

6-2, 3-6, 6-1, 6-4 a fost scorul finalei US Open 2025, încheiate în mai puțin de trei ore de joc, o durată înjumătățită, în raport cu finala de la Roland Garros dintre cei doi, încheiată după 5 ore și 29 de minute.

După meci, Alcaraz nu s-a ferit să își laude prestația. Întâi, jucătorul spaniol și-a evidențiat constanța avută în turneu, într-un interviu acordat Sky Sports: „Nu am avut suișuri și coborâșuri, am jucat un tenis grozav. Nu mi-am pierdut concentrarea în niciunul dintre meciuri, de-a lungul competiției.

Am reușit să mențin nivelul de joc și am încercat să fiu perfect. Împotriva lui Jannik trebuie să te străduiești să joci perfect. Azi am fost genial, sincer, am făcut câteva greșeli, dar, în general, am fost genial,” a spus Carlos Alcaraz, cu zâmbetul pe buze.

