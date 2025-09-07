VIDEO Carlos Alcaraz l-a învins pe Sinner şi a câştigat titlul la Flushing Meadows. Spaniolul revine pe primul loc în clasamentul mondial

Carlos Alcaraz l-a învins pe Sinner şi a câştigat titlul la Flushing Meadows. Spaniolul revine pe primul loc în clasamentul mondial
Alexandru Hațieganu
Carlos Alcaraz a câştigat duminică seara, la New York, turneul de Grand Slam US Open, după ce a dispus în finală de favoritul numărul unu, italianul Jannik Sinner.

Pe arena Arthur Ashe, deţinătorul titlului la US Open, italianul Jannik Sinner (24 de ani, locul 1 ATP) a fost dominat şi a cedat primul set în faţa spaniolului Carlos Alcaraz (22 de ani, locul 2 ATP), dar a revenit în actul secund şi a egalat situaţia. În continuare însă Alcaraz nu a mai cedat iniţiativa şi a câştigat ultimele două seturi, impunându-se după un meci de două ore şi 44 de minute, în patru seturi, 6-2, 3-6, 6-1, 6-4.

Carlos Alcaraz s-a impus la US Open pentru a doua oară în carieră

Pentru Carlos Alcaraz, care a mai câştigat US Open în 2022, este al şaselea turneu de Gand Slam din palmares. Cs urrmare a succesului de duminică, Alcaraz îl detronează pe Sinner în clasamentul ATP, scrie News.ro.

Jannik Sinner rămâne cu patru turnee de Grand Slam câştigate în carieră.

Sursă video: EUROSPORT

