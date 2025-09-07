Pe arena Arthur Ashe, deţinătorul titlului la US Open, italianul Jannik Sinner (24 de ani, locul 1 ATP) a fost dominat şi a cedat primul set în faţa spaniolului Carlos Alcaraz (22 de ani, locul 2 ATP), dar a revenit în actul secund şi a egalat situaţia. În continuare însă Alcaraz nu a mai cedat iniţiativa şi a câştigat ultimele două seturi, impunându-se după un meci de două ore şi 44 de minute, în patru seturi, 6-2, 3-6, 6-1, 6-4.

Carlos Alcaraz s-a impus la US Open pentru a doua oară în carieră

