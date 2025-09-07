Cel mai recent duel a avut loc în finala turneului ATP Masters 1000 de la Cincinnati, abandonată după doar cinci game-uri de tenismenul italian.

Pe iarba de la Wimbledon, unde s-a impus în patru seturi, scor 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, Jannik Sinner a oprit un șir de cinci victorii consecutive reușit de Carlos Alcaraz împotriva sa.

Este prima dată în Era Open când aceiași doi tenismeni s-au calificat în trei finale de turneu major, confirmându-și în mod repetat statutele de favoriți.

Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) și Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP) joacă la US Open 2025 cea de-a treia finală de Grand Slam a sezonului.

Basarab Panduru a fost sincer după amicalul cu Canada: „Respectul te face să fii puţin reţinut”

Oferte din Bundesliga pentru Kylian Mbappe: „Am vorbit cu oficialii lui Bayern Munchen”

Tabloul rundei patru din Premier League: Se anunță spectacol în Manchester derby pe VOYO

Cum se schimbă tenisul dacă Jannik Sinner iese campion la New York

O victorie a italianului Jannik Sinner ar însemna o performanță nemaivăzută în tenisul masculin din 2008.

Au trecut șaptesprezece ani de când un jucător nu și-a mai apărat titlul de campion la US Open. Ultimul tenismen care a semnat această performanță a fost Roger Federer.

În plus, Sinner ar deveni triplu campion de Grand Slam în același sezon, rezultat care nu a mai fost atins de la Novak Djokovic, în 2023.

În lupta directă cu Alcaraz, Sinner ar ajunge la egalitate, ca număr de titluri de mare șlem, cinci.

Mai important, Sinner ar bifa a doua finală de Grand Slam câștigată la rând în detrimentul lui Alcaraz și ar face ca scorul meciurilor directe să se echilibreze până la 9-6.

Ce se va întâmpla dacă Alcaraz câștigă finala US Open 2025

Un succes al spaniolului Carlos Alcaraz ar însemna faptul că jucătorul din Murcia va redeveni număr unu ATP.

Acest lucru ar întrerupe seria de 65 de săptămâni la rând în care Sinner a fost primul în ierarhia mondială.

Alcaraz ar ajunge, de asemenea, la șase titluri de mare șlem cucerite la 22 de ani și s-ar îndepărta, din nou, în istoricul meciurilor directe la 10-5.

Finala US Open 2025, Jannik Sinner - Carlos Alcaraz se joacă duminciă, 7 septembrie, de la ora 21:00.