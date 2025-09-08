Carlos Alcaraz a câștigat al șaselea titlu de mare șlem al carierei. La doar douăzeci și doi de ani, tenismenul din Murcia și-a apropiat al doilea trofeu la Flushing Meadows, după o finală de patru seturi în care a fost departe de a-i permite italianului Jannik Sinner să prindă ritmul ultimului act.

6-2, 3-6, 6-1, 6-4 a fost scorul finalei US Open 2025, încheiate în mai puțin de trei ore de joc, o durată înjumătățită, în raport cu finala de la Roland Garros dintre cei doi, încheiată după 5 ore și 29 de minute.

Carlos Alcaraz: „Azi am fost genial, sincer, am făcut câteva greșeli în setul doi, dar, în general, am fost genial.”

După meci, Alcaraz nu s-a ferit să își laude prestația. Întâi, jucătorul spaniol și-a evidențiat constanța avută în turneu, într-un interviu acordat Sky Sports: „Nu am avut suișuri și coborâșuri, am jucat un tenis grozav. Nu mi-am pierdut concentrarea în niciunul dintre meciuri, de-a lungul competiției.

Am reușit să mențin nivelul de joc și am încercat să fiu perfect. Împotriva lui Jannik trebuie să te străduiești să joci perfect. Azi am fost genial, sincer, am făcut câteva greșeli, dar, în general, am fost genial,” a spus Carlos Alcaraz, cu zâmbetul pe buze.

