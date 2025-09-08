GALERIE FOTO Alcaraz, prea sincer și prea bun, în finala US Open 2025: „Am jucat perfect. Am fost genial”

Alcaraz, prea sincer și prea bun, &icirc;n finala US Open 2025: &bdquo;Am jucat perfect. Am fost genial&rdquo; Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Carlos Alcaraz nu s-a ferit de cuvinte mari după unul dintre cele mai bune meciuri jucate, până la douăzeci și doi de ani.

Carlos Alcaraz Jannik Sinner finala US Open 2025
Carlos Alcaraz a câștigat al șaselea titlu de mare șlem al carierei. La doar douăzeci și doi de ani, tenismenul din Murcia și-a apropiat al doilea trofeu la Flushing Meadows, după o finală de patru seturi în care a fost departe de a-i permite italianului Jannik Sinner să prindă ritmul ultimului act.

6-2, 3-6, 6-1, 6-4 a fost scorul finalei US Open 2025, încheiate în mai puțin de trei ore de joc, o durată înjumătățită, în raport cu finala de la Roland Garros dintre cei doi, încheiată după 5 ore și 29 de minute.

Carlos Alcaraz: „Azi am fost genial, sincer, am făcut câteva greșeli în setul doi, dar, în general, am fost genial.”

După meci, Alcaraz nu s-a ferit să își laude prestația. Întâi, jucătorul spaniol și-a evidențiat constanța avută în turneu, într-un interviu acordat Sky Sports: „Nu am avut suișuri și coborâșuri, am jucat un tenis grozav. Nu mi-am pierdut concentrarea în niciunul dintre meciuri, de-a lungul competiției.

Am reușit să mențin nivelul de joc și am încercat să fiu perfect. Împotriva lui Jannik trebuie să te străduiești să joci perfect. Azi am fost genial, sincer, am făcut câteva greșeli, dar, în general, am fost genial,” a spus Carlos Alcaraz, cu zâmbetul pe buze.

Carlos Alcaraz: „Antrenorul are dreptate. Am jucat perfect.”

La conferința de presă, Carlos Alcaraz i-a avertizat pe jurnaliști că mai are de progresat. „Cred că sunt în cea mai bună formă a carierei, dar nu sunt încă la potențialul maxim. La 22 de ani, e dificil să fii. Încet-încet, voi continua să progresez și să ajung acolo. Cel mai bun Carlos nu a apărut încă,” a adăugat Alcaraz, după finala US Open 2025.

Antrenorul său, Juan Carlos Ferrero a catalogat prestația elevului său ca fiind „perfectă.” „A fost ușor de zis ce trebuia să facă și foarte dificil de pus în practică. Dar a fost meciul perfect pentru Carlos, prestația a fost incredibilă,” a spus fostul număr unu mondial.

Rugat să comenteze vorbele antrenorului său, Carlos Alcaraz a replicat: „Are dreptate. Am jucat perfect. Trebuie să o spun. Dacă vreau să câștig US Open și dacă vreau să îl bat pe Jannik, trebuie să joc perfect,” a completat Alcaraz.

Carlos Alcaraz a cucerit câte două titluri de mare șlem la Roland Garros, Wimbledon și US Open. Spaniolului îi lipsește un trofeu la Melbourne, în Openul Australiei pentru a completa „marele șlem” de carieră.

