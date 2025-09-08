Carlos Alcaraz și Jannik Sinner s-au duelat timp de două ore și patruzeci și două de minute, în finala US Open 2025, încheiată cu victoria tenismenului spaniol în patru seturi, scor 6-2, 3-6, 6-1, 6-4.

Alcaraz adună ce e mai bun din Federer și Nadal

Într-o prestație pe care el singur și-a numit-o „genială” și „perfectă”, Carlos Alcaraz a reușit câteva puncte care au tăiat respirația publicului care a umplut cel mai mare stadion de tenis din lume, Arena Arthur Ashe.

În primul set, Carlos Alcaraz a reușit un voleu de o dificultate incredibilă, spre descumpănirea adversarului.

