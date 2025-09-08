Carlos Alcaraz și Jannik Sinner s-au duelat timp de două ore și patruzeci și două de minute, în finala US Open 2025, încheiată cu victoria tenismenului spaniol în patru seturi, scor 6-2, 3-6, 6-1, 6-4.
Alcaraz adună ce e mai bun din Federer și Nadal
Într-o prestație pe care el singur și-a numit-o „genială” și „perfectă”, Carlos Alcaraz a reușit câteva puncte care au tăiat respirația publicului care a umplut cel mai mare stadion de tenis din lume, Arena Arthur Ashe.
În primul set, Carlos Alcaraz a reușit un voleu de o dificultate incredibilă, spre descumpănirea adversarului.
Slice de Federer, urmat de un forehand ucigător
A urmat, imediat după, un punct construit în stilul lui Roger Federer, cu două slice-uri de rever care au oferit impresia că mingea nu mai vrea să sară în terenul lui Jannik Sinner.
Acestea au fost completate de un forehand năprasnic, în cross, care a adus aminte de sângele rece cu care Rafael Nadal tranșa schimburi de mingi în momente importante.
Alcaraz a reușit și o lovitură deasupra capului, trimisă extrem de precis și cu o viteză amețitoare, descurajându-l din nou pe Sinner, care a văzut că oponentul său este capabil să provoace pericol din orice unghi.
Și italianul Sinner a avut momentul său de glorie
Jannik Sinner a impresionat la rândul său, în setul secund, pe care l-a câștigat, dar nu înainte de a oferi mostra perfectă care arată de câtă mobilitate și rapiditate este capabil, sub cele mai mari condiții de presiune.