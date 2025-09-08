Italianul, care a pierdut odată cu trofeul și fotoliul de lider mondial, și-a identificat principala problemă și a anunțat schimbări majore în stilul său.



"Am fost foarte previzibil", a sunat autocritica neașteptată a lui Sinner. Acesta a explicat că a rămas blocat în zona de confort pe parcursul turneului, o strategie care s-a dovedit falimentară în fața unui jucător de calibrul lui Alcaraz.



"În timpul turneului, mi-am repetat aceleași lucruri, dar nu am făcut niciun moment serviciu-voleu, nu am făcut vreun drop-shot. Apoi a venit momentul în care l-am înfruntat pe Carlos și trebuia să ies din zona de confort", a spus italianul.



"Voi fi mai imprevizibil, chiar dacă voi pierde"

Acum fostul lider mondial este hotărât să își asume riscuri pentru a progresa, chiar dacă asta va însemna și înfrângeri pe termen scurt. Sinner promite o nouă abordare, menită să îl facă un jucător mai complex și mai periculos.



"De acum înainte voi încerca să fac unele schimbări, să fiu un jucător mai imprevizibil, chiar dacă voi pierde anumite meciuri. Cred că asta trebuie să fac pentru a deveni un jucător mai bun de tenis", a adăugat el.



În ciuda eșecului de la New York, Sinner a ținut să sublinieze performanța generală dintr-un sezon care rămâne istoric: "La nivel de sezon, rezultatele mele au fost formidabile: două titluri de Mare Șlem, două înfrângeri în finală, sunt rezultate incredibile".



Jannik Sinner a avut numai cuvinte de laudă la adresa spaniolului, recunoscându-i superioritatea. "El a progresat. Am avut impresia că a jucat mult mai curat azi. Îl felicit, a gestionat situația mai bine decât mine. Și-a ridicat nivelul când trebuia să o facă. El a jucat mai bine ca mine azi", a afirmat Sinner.



În urma acestei victorii, Carlos Alcaraz revine pe locul 1 ATP pentru prima oară din septembrie 2023, punând capăt unei dominații de 65 de săptămâni a lui Sinner. Chiar și așa, italianul rămâne în istorie drept cel mai tânăr jucător din era profesionistă care a atins toate cele patru finale de Mare Șlem în același sezon, o performanță reușită anterior doar de legende precum Rod Laver, Roger Federer și Novak Djokovic.

