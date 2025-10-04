GALERIE FOTO Scandal în familie din cauza lui Carlos Alcaraz! Un fotomodel celebru și-a blocat sora pe rețele după ce a fost dat de gol

Scandal &icirc;n familie din cauza lui Carlos Alcaraz! Un fotomodel celebru și-a blocat sora pe rețele după ce a fost dat de gol Tenis
Data publicarii:
Data actualizarii:

O indiscreție legată de viața amoroasă a lui Carlos Alcaraz a aruncat în aer relația dintre fotomodelul Sports Illustrated, Brooks Nader, și sora sa, Grace Ann.

Supărată că a fost dată de gol, Brooks a recurs la un gest radical și a blocat-o pe sora ei.

Gafa care a costat-o scump

Totul a pornit pe 10 septembrie, când Grace Ann a scăpat informația într-un interviu pentru E!News, lăsând de înțeles că sora ei, Brooks, ar avea o relație cu tenismenul spaniol. "Întâlnirile sunt un termen vag. Dar știu că el este bărbatul momentului", a fost remarca ce a declanșat scandalul.

La scurt timp, au apărut și zvonuri mai îndrăznețe, conform cărora fotomodelul s-ar fi iubit în paralel și cu Jannik Sinner în timpul US Open, speculații negate rapid de echipa lui Alcaraz.

Trei săptămâni mai târziu, invitată la podcastul "Not Skinny But Not Fat", Grace Ann a dezvăluit consecințele gestului său. Întrebată cum a reacționat sora ei la comentariile despre Alcaraz, răspunsul a fost tranșant: "M-a blocat".

Grace Ann a încercat să explice situația, spunând că nu are "niciun filtru" atunci când vorbește. "E greu pentru mine să mă prefac că nu văd, nu aud sau nu sunt martoră la anumite lucruri. Și partea cea mai amuzantă este că am crezut sincer că am fost discretă și vicleană spunând doar că e «bărbatul momentului», fără să confirm o relație. Am crezut că am gestionat situația perfect", a povestit ea, conform PEOPLE.

Prin comentariile sale, Grace Ann pare să fi pus capăt oricărei posibile idile între sora ei și campionul spaniol.

