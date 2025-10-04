Supărată că a fost dată de gol, Brooks a recurs la un gest radical și a blocat-o pe sora ei.

Gafa care a costat-o scump



Totul a pornit pe 10 septembrie, când Grace Ann a scăpat informația într-un interviu pentru E!News, lăsând de înțeles că sora ei, Brooks, ar avea o relație cu tenismenul spaniol. "Întâlnirile sunt un termen vag. Dar știu că el este bărbatul momentului", a fost remarca ce a declanșat scandalul.



La scurt timp, au apărut și zvonuri mai îndrăznețe, conform cărora fotomodelul s-ar fi iubit în paralel și cu Jannik Sinner în timpul US Open, speculații negate rapid de echipa lui Alcaraz.



Trei săptămâni mai târziu, invitată la podcastul "Not Skinny But Not Fat", Grace Ann a dezvăluit consecințele gestului său. Întrebată cum a reacționat sora ei la comentariile despre Alcaraz, răspunsul a fost tranșant: "M-a blocat".

