Nick Kyrgios (30 de ani) și Aryna Sabalenka (27 de ani) se vor întâlni în episodul IV al „bătăliei sexelor”, un eveniment rar, care a generat un interes enorm, în ultimele decenii.

Înaintea duelului cu numărul unu WTA, Nick Kyrgios - fost ocupant al locului 13 în ierarhia ATP - a afirmat că resimte „presiunea” întâlnirii, însă s-a declarat dornic să arate lumii slăbiciunile pe care le-a observat în jocul sportivei din Belarus.

Nick Kyrgios: „Vreau să arăt lumii că, oricât de bună ar fi Sabalenka, are și niște slăbiciuni.”

„Sunt obișnuit să primesc critici din partea presei, dar sunt entuziasmat, indiferent de rezultat. O să ies pe teren și o să arăt lumii că, oricât de bună ar fi ea, are și niște slăbiciuni.



„Evident, am în față, probabil, una dintre cele mai mari jucătoare din toate timpurile și nici măcar nu a început cu adevărat să-și atingă potențialul maxim. Cred că va mai câștiga multe alte titluri de mare șlem, de aici înainte,” a fost predicția lansată de Nick Kyrgios.