Nick Kyrgios (30 de ani) și Aryna Sabalenka (27 de ani) se vor întâlni în episodul IV al „bătăliei sexelor”, un eveniment rar, care a generat un interes enorm, în ultimele decenii.
Înaintea duelului cu numărul unu WTA, Nick Kyrgios - fost ocupant al locului 13 în ierarhia ATP - a afirmat că resimte „presiunea” întâlnirii, însă s-a declarat dornic să arate lumii slăbiciunile pe care le-a observat în jocul sportivei din Belarus.
Nick Kyrgios: „Vreau să arăt lumii că, oricât de bună ar fi Sabalenka, are și niște slăbiciuni.”
„Sunt obișnuit să primesc critici din partea presei, dar sunt entuziasmat, indiferent de rezultat. O să ies pe teren și o să arăt lumii că, oricât de bună ar fi ea, are și niște slăbiciuni.
„Evident, am în față, probabil, una dintre cele mai mari jucătoare din toate timpurile și nici măcar nu a început cu adevărat să-și atingă potențialul maxim. Cred că va mai câștiga multe alte titluri de mare șlem, de aici înainte,” a fost predicția lansată de Nick Kyrgios.
„Sabalenka a vorbit mai mult despre acest meci decât am făcut-o eu.”
„Sincer, ea a vorbit puțin mai mult despre acest meci decât am făcut-o eu, dar sunt gata să accept provocarea. O să ies pe teren și, sincer să fiu, este multă presiune și pentru mine.
Sunt destul de încrezător, dar în același timp foarte conștient că este periculoasă. Dar voi fi pregătit. Am un sentiment bun înainte de această partidă,” a completat Nicholas Kyrgios, într-un interviu acordat Australian Associated Press, sursă citată de Sky Sports.
Meciul dintre Kyrgios și Sabalenka va avea loc în Dubai, în data de 28 decembrie 2025.
Rezultatele înregistrate în „bătăliile sexelor”
În mai 1973, Bobby Riggs a învins-o cu 6-2, 6-1 pe Margaret Court și a avut încredere totală în abilitatea sa de a replica performanța în fața adversarei Billie Jean King, trei luni mai târziu.
Doar că Billie Jean King s-a impus în minimum de seturi, 6-4, 6-3, 6-3, luând marele premiu de $100,000 pus în jocul cu o audiență globală de 90 de milioane de telespectatori.
Aproape două decenii mai târziu, în 1992, Jimmy Connors a fost mai bun decât Martina Navratilova, într-un duel încheiat 7-5, 6-2.