Inițial programat la Hong Kong, în luna ianuarie, episodul IV al „bătăliei sexelor” în tenis va avea loc în Dubai, în data de 28 decembrie 2025.

Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios își vor măsura forțele într-o confruntare din care sportiva bielorusă nu are nimic de pierdut, crede numărul unu WTA.

Sabalenka și-a propus să îl scoată pe Kyrgios din minți, în „bătălia sexelor”

„Doar vreau să joc cel mai bun tenis și să îl pun într-o situație foarte inconfortabilă, pentru că el nu are nimic de câștigat.

Dacă învinge fata, reacția va fi de complezență: 'o, da, felicitări, bravo,' dar dacă pierde în fața unei fete, toată lumea va reacționa.

În cazul meu, indiferent de rezultat, voi câștiga. Dacă mă voi impune, pornim o discuție, iar dacă pierd, sper să nu pierd 6-0. Dacă pierd, sper că va fi o bătălie strânsă. Vreau să îl fac să își piardă mințile pe teren,” a dezvăluit Aryna Sabalenka pentru The National News.

„Nu încape loc de glume. Voi juca la potențial maxim. Sper să mă ridic la înălțimea standardelor impuse de Billie Jean și să ajut tenisul feminin să beneficieze de condiții mai bune,” a completat Sabalenka.



Kyrgios, un minus de formă înaintea meciului cu Sabalenka

Deseori observat cu un comportament recalcitrant, pe terenul de tenis, Nick Kyrgios va avea, la ora desfășurării partidei, un minus semnificativ de formă în raport cu numărul unu mondial al circuitului feminin.

Nicholas Kyrgios a jucat doar cinci meciuri oficiale în 2025, dintre care a pierdut patru. Tenismenul din Canberra nu a mai jucat o partidă oficială din 21 martie.

