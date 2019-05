Naomi Osaka, in FORMA la Madrid: victorie impresionanta dupa un inceput dificil

Liderul WTA a ajuns pentru prima data in cariera optimile de la Madrid.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Naomi Osaka a castigat in turul al doilea la Madrid cu Sara Sorribes Tormo din Spania, scor 6-7; 6-3; 6-0 si a ajuns in premiera in optimile turneului patronat de Ion Tiriac.

In ciuda inceputului dificil de meci, Osaka a impresionat pe final, reusind 46 de puncte castigatoare pana la final, fata de cele opt ale adversarei sale.

Aliaksandra Sasnovich este urmatoarea adversara a japonezei Naomi Osaka la Madrid, o adversara pe care o conduce cu 2-0 la intalniri pana acum. Anul trecut la US Open a fost 6-0; 6-0 pentru liderul WTA.

Simona Halep a urcat pe locul 2 WTA!

Simona Halep a revenit pe locul 2 WTA in cadrul turneului de la Madrid si o vaneaza pe Osaka. Halep nu are multe puncte de aparat, doar 215, insa trebuie sa ajunga cel putin pana in sferturi anul acesta. In acest moment, Naomi Osaka are 6356 de puncte, in timp ce Simona Halep a adunat 5682 de puncte WTA.

Si Halep a fost in forma in turul al doilea la Madrid, victorie cu 7-5 6-1 in meciul cu Johanna Konta.

Citeste si: "E prima jucatoare din istorie care face asta!" Imaginile cu care Naomi Osaka a surprins pe toata lumea la Madrid. FOTO

Citeste si: Reactia Simonei dupa calificarea in optimi: "Inca nu sunt 100%!" Ce a spus despre urmatoarea adversara pe care o va intalni in premiera