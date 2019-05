Naomi Osaka, Madrid 2019: Calificare fara emotii pentru japoneza in sferturi. Posibil duel cu Halep in semifinale!

Naomi Osaka e in revenire de forma!

Japoneza Naomi Osaka, numarul 1 WTA, merge ceas la Madrid Open 2019. Ea s-a impus cu 6-2; 6-3 in fata bielorusei Aliaksandra Sasnovich, numarul 33 WTA, intr-un meci ce a durat o ora si 25 de minute.

Naomi Osaka se va duela in sferturile de finala cu castigatoarea partidei Bencic - Kozlova, iar in semnifinale se poate duela cu Simona Halep. E prima calificare din cariera pentru Naomi Osaka in sferturile din capitala Spaniei.

Tablou dificil pentru Simona Halep!

Romanca a trecut cu Kzmova in doua seturi identice: 6-0; 6-0 si se bate cu Barty sau Yulia Putintseva pentru un loc in semifinale. E doar a doua victorie a Simonei Halep in circuitul WTA la zero, prima fiind in 2016, la Bucharest Open.

Sloane Stephens, Bertens, Caroline Garcia sau Petra Kvitova sunt numele importante de pe cealalta jumatate de tablou la Madrid.



