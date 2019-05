SIMONA HALEP MADRID | Reactia Simonei dupa calificarea in optimi: "Inca nu sunt 100%!" Ce a spus despre urmatoarea adversara pe care o va intalni in premiera

Simona Halep s-a calificat in optimi la Madrid dupa o victorie in 2 seturi cu Johanna Konta.

Simona Halep a reusit sa castige fara mari emotii duelul din turul 2 al turneului de la Madrid in fata Johannei Konta, scor 7-5, 6-1. Simona a vorbit dupa partida despre starea ei fizica de la primul turneu dupa accidentarea de la FED Cup.

"A fost un meci dificil pentru ca ea are multa incredere, in setul secund stiam cum sa joc. Ma simt mult mai bine, nu sunt chiar 100%, dar incerc sa fiu linistita pentru ca simt jocul, ma simt bine pe teren.

Nu o cunosc (pe Kuzmova), nu am jucat impotriva ei, voi urmari cateva meciuri cu ea, ma voi concentra insa asupra jocului meu si abia astept meciul" a spus Simona Halep dupa partida castigata cu Johanna Konta.

Cine este Viktoria Kuzmova

In varsta de 20 de ani, slovaca Viktoria Kuzmova este urmatoarea adversara a Simonei Halep la Madrid. Cele 2 nu s-au mai intalnit pana acum in circuitul WTA. Cea mai buna performanta a ei este o semifinala la Libema Open in 2018, cand a fost invinsa insa de Kirsten Flipkens.

Cu 14 trofee ITF in palmares, Kuzmova are si o finala la US Open la junioare in 2016. Ea este recunoscuta pentru serviciul extrem de puternic, fiind clasata pe locul 5 in topul jucatoarelor cu cei mai multi asi in primele 3 luni ale anului!

Aflata pe locul 46 WTA, Kuzmova le-a invins pana acum pe Georges si Carla Suarez Navarro.

Tot mai aproape de locul 1 mondial

In urma victoriei cu Johanna Konta, Simona Halep are sanse din ce in ce mai mari sa ramana pe locul 2 WTA si poate spera chiar la primul loc, in cazul unei eliminari a lui Naomi Osaka in sferturi si o victorie a Simonei in finala turneului!

Calificata in optimi, Simona mai are nevoie de 2 victorii pentru a avea garantata pozitia a 2-a in clasamentul WTA.