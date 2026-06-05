Cristi Chivu numește favoritele și revelația de la CM 2026

Cristi Chivu, antrenorul care a cucerit eventul cu Inter Milano în acest sezon și tocmai a semnat prelungirea contractului până în 2028, a numit favoritele la câștigarea Cupei Mondiale, dar și naționala de la care se așteaptă să fie revelația turneului.

"Favoritele mele sunt Spania, Franța și Argentina, dar fiți atenți la Maroc, va fi o surpriză", a spus Cristi Chivu, într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.

Maroc vine după cel mai bun rezultat din istorie la Cupa Mondială - locul 4 la ediția din 2022. Naționala condusă de Walid Regragui a devenit prima națională africană ajunsă în semifinalele unui Mondial.

La ediția din acest an, Maroc, locul 8 în ierarhia FIFA, vine cu un nou selecționer, Mohamed Ouahbi (49 de ani), iar în grupa C va înfrunta Brazilia, Scoția și Haiti.

Cum arată lotul Marocului pentru CM 2026

Portari: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (AS FAR Rabat).

Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (AS FAR Rabat). Fundași: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), ‌Nayef Aguerd (Marseille), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham United), Redouane Halhal (KV Mechelen), Achraf Hakimi (Paris St-Germain), Zakaria El Ouahdi (Genk).

Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), ‌Nayef Aguerd (Marseille), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham United), Redouane Halhal (KV Mechelen), Achraf Hakimi (Paris St-Germain), Zakaria El Ouahdi (Genk). Mijlocași: Samir El Mourabet (Strasbourg), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael ‌Saibari (PSV ‌Eindhoven).

Samir El Mourabet (Strasbourg), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Ismael ‌Saibari (PSV ‌Eindhoven). Atacanți: Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Strasbourg), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Frankfurt).

Grupele de la CM 2026