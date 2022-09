„Am fost destul de stresat” Rafael Nadal a anunțat public cum se simte soția sa, spitalizată pe final de sarcină

Rafael Nadal (36 de ani, 3 ATP) a vorbit pentru prima dată despre starea soției sale, după dezvăluirea informației potrivit căreia Maria Francisca Perello este spitalizată, medicii dorindu-și să o țină sub supraveghere pentru a evita orice tip de complicație.

Zvonurile privitoare la randamentul scăzut al tenismenului spaniol, răspândite pe fondul veștilor primite din Spania și a prestațiilor mai puțin convingătoare din primele două tururi au fost risipite parțial de jocul impunător al jucătorului iberic în turul 3, fază competițională în care a trecut de Richard Gasquet, scor 6-0, 6-1, 7-5.

„Au fost multe speculații în presă despre starea de sănătate a soției mele. Pot să spun că ea este în stare bună. Nu vreau să ofer mai multe detalii.

La nivel personal, am fost destul de stresat în ultima perioadă. Acest aspect contează foarte mult pentru mine, dar am reușit să gestionez foarte bine situația”, a spus Nadal pentru Marca, potrivit Digi.

Rafael Nadal și Maria Francisca Perello așteaptă nașterea unui băiețel în toamna acestui an. Spitalizată din cauza unor complicații, soția multiplului campion de Grand Slam va rămâne sub supravegherea medicilor cel puțin până în a 34-a săptămână de sarcină, informează publicația spaniola La Razon.

Starea Mariei Francisca Perello face posibilă o naștere prematură, însă doctorii speră ca partenera de viață a faimosului tenismen să ducă cu brio sarcina până la termenul final, stabilit pentru sfârșitul lunii octombrie. Spitalizarea continuă pentru ca medicii să se asigure de creșterea în greutate a copilului, anunță aceeași publicație iberică, care lasă de înțeles că atât mama, cât și copilul sunt în siguranță.

Nadal nu s-a simțit în apele lui în niciun set al partidei cu Fabio Fognini, dovadă stând accidentarea pe care și-a cauzat-o în setul patru, la scorul de 3-0, când, în urma unui rever defensiv, racheta spaniolului a atins suprafața de joc, din care i-a ricoșat în nas.

Cvadruplul campion al Openului American s-a oprit imediat, cerând time-out medical pentru a opri sângerarea și pentru a calma durerea.

„Sunt în regulă. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată cu o rachetă de tenis, dar am mai pățit-o cu o crosă de golf,” a dezvăluit Rafa Nadal, în interviul oferit pe suprafața de joc, după terminarea meciului.

Rafa Nadal a câștigat US Open-ul în 2010, 2013, 2017 și 2019.

Rafael Nadal had himself a self-inflicted mishap on the court that led him to a bleeding nose ????

(via @usopen)pic.twitter.com/I82bEL721A