Probleme pentru Rafael Nadal înaintea participării la US Open. Soția tenismenului, internată de urgență la spital

După mai mult de 15 ani de relație, Xisca Mery Perello și Rafael Nadal vor deveni părinți, presa din Spania anunțând la momentul respectiv că vor avea un băiețel care ar urma să vină pe lume în octombrie.

Problemele cu sarcina pentru soția lui Nadal

Cu doar câteva zile înainte de startul de la US Open, cotidianul Diario de Mallorca a anunțat că Xisca Perello a fost internată de urgență la o clinică din Mallorca și ar putea suferi o operație de cezariană, la 31 de săptămâni, din cauza unor probleme cu sarcina.

US Open, ultimul Grand Slam al anului va începe în data de 29 august, iar finala turneului masculin va avea loc duminică, 11 septembrie. Rafael Nadal a câștigat două turnee de Grand Slam în actuala stagiune: Australian Open și Roland Garros.

Număr 1 ATP în ianuarie 2020, Rafael Nadal poate redeveni lider mondial după 2 ani și 9 luni. Jucătorul iberic are marea oportunitate de a urca pe locul întâi ATP după US Open (29 august - 11 septembrie). În calitate de campion en-titre al Openului American, Daniil Medvedev are de apărat 2000 de puncte, în timp ce Nadal nu are niciun punct de apărat la Flushing Meadows, în contextul absenței sale în ediția anterioară.