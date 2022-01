Sârbii nu recunosc triumful lui Nadal la Australian Open: „Din acest motiv nu va fi niciodată cel mai mare din istore!”

Rafael Nadal (35 ani) a reușit să îl învingă pe Daniil Medvedev (25 ani) în finala de la Australian Open și și-a adjudecat al doilea Grand Slam din carieră la Melbourne, după cel cucerit în 2009. Odată cu această performanță, ibericul i-a depășit pe Roger Federer (40 ani) și Novak Djokovic (34 ani) și a ajuns primul temismen care câștigă 21 de Grand Slam-uri, cei doi rivali având 20.

Cu toate acestea, tabloidul „Informer” din Serbia nu recunoaște succesul lui Rafael Nadal la Australian Open. Jurnaliștii din Peninsula Balcanică susțin că spaniolul și-a adjudecat acest trofeu în lipsa lui Novack Djokovic, pe care nu l-a învins niciodată la Australian Open.

„Djokovic nu a pierdut niciodată în fața lui Nadal la Australian Open”

„Acesta este motivul pentru care Nadal nu va fi niciodată The Goat (n.r. - Greatest of all time = cel mai mare din istorie). Djokovic nu a pierdut niciodată în fața lui Rafa în Australia și are mai mult de 3.000 de zile fără să piardă în fața lui pe o suprafață dură.

Rafael Nadal 's-a întors din morți' în finala Australian Open din 2022 și a câștigat cel de-al 21-lea Grand Slam din carieră, învingându-l pe Daniil Medvedev în cinci seturi. A făcut-o în acest Grand Slam 'rupt', care nu l-a avut pe Novak Djokovic. Știm cu toții din ce motive”, a notat publicația din Serbia.

Novak Djokovic nu a putut participa la Australian Open 2022. Pentru prezența la turneul final era nevoie de schema completă a vaccinului, opțiune pe care tenismenul nu a luat-o în calcul. În cele din urmă, în urma unui proces, visa sârbului a fost anulată, iar acesta a fost nevoit să plece din Australia.