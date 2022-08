Nadal și Djokovic nu joacă la Montreal, din motive diverse: sârbul rămâne cu o șansă infimă de participare la US Open

Rafael Nadal (36 de ani) și Novak Djokovic nu vor participa la turneul ATP Masters 1000 de la Montreal, programat în săptămâna 8-14 august. Tenismenul spaniol a anunțat pe rețelele de socializare că își amână revenirea în circuit pentru a nu-și agrava disconfortul fizic resimțit în ultimele zile.

De partea opusă, Novak Djokovic (35 de ani) rămâne în situația de a nu avea acces la teritoriul Americii ori Canadei, din postura sa de persoană străină nevaccinatăn anti-COVID.

Nadal a câștigat edițiile din 2018 și 2019 ale Mastersului Canadian, însă absența sa îi oferă o bună ocazie rusului Medvedev de a-și apăra trofeul cucerit în 2021.

„În zilele de vacanță și de la revenirea mea la antrenamente, totul a decurs bine în aceste săptămâni. Acum patru zile am reluat antrenamentele cu serviciul și ieri, după antrenament, am simțit un mic disconfort care a persistat și astăzi.

Am decis să nu călătorim la Montreal și să continuăm antrenamentele, fără a forța. Vreau să le mulțumesc directorului turneului, Eugene, dar și întregii sale echipe pentru înțelegerea și susținerea arătată, iar astăzi nu a fost o excepție.

Sper să joc din nou la Montreal, un turneu pe care îl iubesc și pe care l-am câștigat de 5 ori în fața unui public care m-a primit mereu cu multă căldură. Nu am de ales și trebuie să fiu prudent în acest moment și să mă gândesc la sănătatea mea,” a anunțat Rafael Nadal pe Twitter.

Hemos decidido no viajar a Montréal y proseguir con los entrenamientos sin forzar. Agradezco de corazón al director del torneo, Eugène y todo su equipo por la compresión y apoyo que siempre me han mostrado y hoy no ha sido una excepción.