„Nu aș fi vrut să câștig meciul așa!” Declarație fair-play din partea Annei Kalinskaya, în urma retragerii Simonei Halep

Anna Kalinskaya (23 de ani, 71 WTA) a câștigat primul meci direct cu Simona Halep (30 de ani, 16 WTA), dar sportiva din Federația Rusă a precizat că nu și-ar fi dorit să se impună în urma retragerii adversarei sale.

Pe când Kalinskaya conducea cu 7-5, 2-0, Simona Halep a cerut un time-out medical, din cauza caniculei care a ajuns-o din urmă. Sportiva din țara noastră s-a văzut în incapacitatea de a continua partida și a ales să se retragă din turneu.

„Nu aș fi vrut să câștig meciul așa! Îmi pare rău pentru ea și sper să fie în regulă. A fost numărul 1 mondial și e în continuare o jucătoare foarte bună, care nu renunță niciodată!

Nu s-a simțit bine și poate că din cauza căldurii a pățit asta!,” au fost cuvintele Annei Kalinskaya referitoare la retragerea Simonei Halep.

În sferturile de finală ale întrecerii WTA 250 de la Washington, Anna Kalinskaya va primi replica estonei Kaia Kanepi (37 de ani, 37 WTA).

Anna Kalinskaya advances into the quarterfinals after Halep is forced to retire due to illness.

Final score: 7-5, 2-0.#CitiOpen pic.twitter.com/xm8eVhyqgz