Editorialistul Cristian Tudor Popescu a comentat în direct la „Ora exactă în sport” abandonul Simonei Halep din setul 2 al optimii de finală jucate la Washington în compania rusoaicei Anna Kalinskaya.

Jurnalistul a precizat că inabilitatea Simonei Halep de a se baza pe serviciul 2 a constituit un factor important de îngrijorare în primele două meciuri jucate pe hard în sezonul nord-american, dar declară că jucătoarea din Constanța are timp pentru a se recupera atât fizic, cât și psihic, până la începerea US Open (29 august - 11 septembrie).

„Probabil că e vorba de influența căldurii. Bănuiesc că nu s-a simțit bine nici înainte de meci. E posibil să fi avut ceva probleme respiratorii care au fost accentuate de căldură.

Nu ai ce să comentezi în astfel de situații decât că aceste condiții de căldură și umiditate de la Washington sunt pentru toate jucătoarele, inclusiv pentru adversara Simonei, Anna Kalinskaya, care a rezistat cât se poate de bine.

Simona a început meciul rău, cu multe greșeli neforțate, cu duble greșeli, or, nu puteam să spunem că era deja afectată de căldură în primele 20 de minute ale meciului.

După aceea, apar problemele, deficitul de oxigen. A făcut un efort deosebit să egaleze, dar nu a mai avut rezerve.

Cred că nu e numai căldura de vină, dar Simona nu găsește soluții. A avut un joc oscilant și confuz inclusiv în primul meci.

După cum am văzut-o în aceste două meciuri pe hard, nu cred că Simona este într-o stare fizică și psihică foarte bună. Se poate recupera până la US Open, dar, în clipa de față, cred că trebuie să ia niște măsuri, pentru că jocul său nu arată foarte bine,” a declarat CTP, în exclusivitate la PRO ARENA.

„Sincopele nu sunt de natură tehnică. Serviciul l-a îmbunătățit, ca mecanică, dar sunt probleme de natură psihică. Dublele greșeli comise sunt din pricina nesiguranței, unei anumite temeri față de adversară, atunci când nu ești sigură, în special pe serviciul 2.

Problema principală, puțin înțeleasă de necunoscători în tenis, este serviciul 2, nu prima servă. Calitatea generală a serviciului unei jucătoare este dată de serviciul 2. Serviciul 1 poate să intre sau nu. Când intră, faci puncte gratis, dar ce faci atunci când nu îți intră?

Atunci când nu ai în spate serviciul 2 lucrat la maximă siguranță și precizie... uitați-vă la jucătorii din top 10. Djokovic are un serviciu 2 de o eficiență și de o siguranță ieșită din comun. El ar putea să joace în loc de serviciul 1 cu 2-ul, pentru că efectul imprimat mingii sare atât de sus, peste umărul adversarului. În asta constă forța și siguranța serviciului, să ai un serviciu 2 de care te poți folosi în orice moment, cu eficiență, ceea ce Simona nu are în clipa de față,” a adăugat Cristian Tudor Popescu.

We've seen this problem before in the past and sadly it happened again today, the heat was just too much for Simona. She did her best, fighting back from 0-4 to 5 all before losing the 1st set. Anna Kalinskaya defeated Simona Halep 7-5, 2-0 retirement. pic.twitter.com/LAmlxivtPN