Motivul oficial al abandonului Emmei Răducanu la Doha, la scurt timp după finala pierdută în fața Soranei Cîrstea

Motivul oficial al abandonului Emmei Răducanu la Doha, la scurt timp după finala pierdută în fața Soranei Cîrstea
WTA a confirmat cauza retragerii britanicei din meciul cu Camila Osorio de la Qatar Open. Emma Răducanu a acuzat o stare de rău, după parcursul lung avut în România.

Emma Răducanu a părăsit turneul WTA 1000 de la Doha încă din runda inaugurală, fiind nevoită să se retragă în timpul disputei cu Camila Osorio. Britanica a început bine partida și a câștigat primul set, dar a cedat teren treptat, scorul în momentul abandonului fiind 6-2, 4-6, 0-2.

Potrivit ultimelor informații a fost vorba despre o boală, un virus care ar fi accidentat-o pe jucătoarea de tenis și nu despre o accidentare la nivelul mușchilor sau a articulațiilor. 

Decizie riscantă după Transylvania Open

Jucătoarea de 23 de ani a disputat al șaselea meci în decurs de opt zile, venind după un parcurs intens la Transylvania Open. În România, Răducanu a ajuns până în finală, unde a fost învinsă de Sorana Cîrstea. Spre deosebire de româncă, care a decis să se retragă de la Doha imediat după câștigarea trofeului de la Cluj pentru a-și schimba programul și a se recupera, Răducanu a ales să facă deplasarea și să joace.

Nu este singurul caz de acest gen la ediția din acest an a turneului din Qatar. Amanda Anisimova, campioana en-titre, s-a retras și ea tot din cauza unei boli, în timp ce era condusă de Karolina Pliskova. De asemenea, Barbora Krejcikova, McCartney Kessler și Paula Badosa au ieșit din competiție din cauza accidentărilor, alăturându-se unei liste lungi de nume importante care nu au luat startul, precum Aryna Sabalenka, Jessica Pegula sau Naomi Osaka.

Pentru Răducanu urmează o perioadă de odihnă, obiectivul fiind refacerea completă pentru turneul WTA 1000 de la Dubai, care revine în calendar spre finalul acestei luni.

