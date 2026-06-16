Înfrângere la TAS pentru FRF. Regula care obliga cluburile din Liga 1 să folosească fotbaliști români a picat

Înfrângere la TAS pentru FRF. Regula care obliga cluburile din Liga 1 să folosească fotbaliști români a picat Superliga
SPORT.RO
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Federația Română de Fotbal a pierdut la Lausanne procesul legat de Regula „5+6”, inițiat de Universitatea Craiova și Rapid.

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FRFRazvan BurleanuFederatia Romana de Fotbal
Din articol

Potrivit informațiilor sosite de la instanța internațională, forul condus de Răzvan Burleanu este obligat să renunțe la norma impusă pentru sezonul 2024-2025. Aceasta stipula ca formațiile din Liga 1 să utilizeze minimum cinci jucători autohtoni pe durata întregului meci.

Cluburile Rapid și Universitatea Craiova, deși au respectat această cerință în campionat, au deschis o procedură la Lausanne în iulie 2025 pentru a o contesta. Răspunsul instanței a sosit în cursul zilei de marți, dând câștig de cauză echipelor de club.

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Reacția de la Casa Fotbalului

În urma eșecului suferit la TAS, administrația a emis un punct de vedere oficial. 

„Federația Română de Fotbal a luat act de decizia recentă a Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) cu privire la „Regula 5+6”, pe care o respectă și se conformează hotărârii pronunțate de instanța internațională.

Deși cadrul normativ al acestei reguli suferă modificări ca urmare a deciziei menționate, Federația Română de Fotbal reiterează faptul că filosofia strategică rămâne neschimbată: dezvoltarea fotbalistului român reprezintă prioritatea zero a fotbalului românesc.

Regula 5+6 a fost concepută ca un mecanism pentru protejarea și stimularea tinerelor talente autohtone. Chiar și în noile condiții, FRF adresează un apel către toate cluburile membre să continue să respecte spiritul acestei reguli.

FRF consideră că menținerea unei prezențe ridicate a jucătorilor autohtoni în echipele de club rămâne calea către succes. Experiența acumulată de jucătorii români în competițiile interne este fundamentul pe care se construiesc echipele naționale în perspectiva preliminariilor pentru calificarea la turneele finale. De asemenea, promovarea și expunerea jucătorilor autohtoni reprezintă cea mai eficientă strategie de creștere a valorii de piață a cluburilor, generând sustenabilitate pe termen lung.

FRF va continua să investească în competiții și să ofere tot suportul necesar cluburilor care aleg să pună baza pe fotbaliștii români. Considerăm că responsabilitatea pentru viitorul fotbalului nostru este o misiune comună, iar cluburile care aleg să continue promovarea tinerilor jucători români, indiferent de obligativitatea impusă, dau dovadă de viziune și demonstrează că fotbalul românesc poate evolua prin încrederea acordată propriilor resurse”, a transmis FRF.

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