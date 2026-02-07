Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) a defilat spre victorie, în meciul cu trofeul pe masă, la Transylvania Open 2026. La ultima ei prezență la un turneu românesc, „Sori“ a fost de neoprit, în duelul cu Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA): 6-0, 6-2!

La acest rezultat a contribuit, în mod cert, și starea în care s-a aflat adversara Soranei. Imaginile oferite de Sport.ro aici vorbesc de la sine, în acest sens.

La scurt timp după finala de la Cluj, presa internaționala a relatat, pe larg, cele întâmplate în ultimul act de la Transylvania Open 2026. Sport.ro oferă, în rândurile de mai jos, cele mai importante reacții după victoria entuziasmantă a Soranei Cîrstea, care i-a adus acesteia un cec uriaș.

*The Guardian: Emma Răducanu suferă o înfrângere în minimum de seturi în finala Transylvania Open. A fost prima finală pentru Emma, după ultimul act de la US Open 2021. Cap de serie numărul 1, Emma părea afectată, în continuare, de meciul ei maraton, în semifinale, cu Oleksandra Oliynykova. Răducanu, născută dintr-un tată român, a fost dusă la capătul puterilor, vineri, în meciul ei din semifinale. Drept urmare, a fost fără replică în fața lui Cîrstea.

*Daily Mail: Emma Răducanu pierde prima ei finală, după aproape cinci ani, având nevoie de îngrijiri medicale pe teren. Jucătoarea de 23 de ani a fost distrusă, 0-6, 2-6, în finala de la Cluj-Napoca, la capătul unui meci în care a acuzat grave probleme medicale. Și, totuși, prima ei finală din 2021 încoace e un pas mare înainte pentru Emma Răducanu.

*Sky Sports: Jucătoarea numărul 1 din Marea Britanie suferă o înfrângere dură în fața Soranei Cîrstea în finala Transylvania Open. Răducanu părea să fie în mare suferință din punct de vedere fizic și epuizată mental. La un moment dat, doctorul turneului a fost chemat pentru a-i măsura tensiunea. Pentru Emma Răducanu, această finală a fost o zi de care nu va dori să-și aducă aminte.