OFICIAL Ciprian Deac a decis ce va face după retragere!

Ciprian Deac a decis ce va face după retragere! Superliga
SPORT.RO
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Ciprian Deac și-a hotărât viitorul imediat după încheierea carierei de fotbalist. Fostul căpitan rămâne alături de CFR Cluj și preia o funcție de conducere.

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Ciprian DeacCFR ClujSuperliga
Din articol

Fostul mijlocaș va continua să activeze în cadrul grupării din Gruia. Conducerea echipei i-a oferit un post administrativ, ca semn de apreciere pentru parcursul său în tricoul vișiniu. Concret, el va ocupa biroul de vicepreședinte și va avea sarcina de a superviza activitatea echipei de fotbal.

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Un nou capitol în Gruia

Anunțul oficial referitor la instalarea sa în conducere a fost făcut public marți. Potrivit comunicatului emis de ardeleni, noul oficial se va implica activ inclusiv în dezvoltarea sectorului juvenil.

„Legenda continuă! CFR-iști, suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, legenda clubului nostru, Ciprian Deac, preia funcția de vicepreședinte al CFR Cluj! După o carieră de excepție în tricoul vișiniu și numeroase performanțe obținute împreună, Deac începe un nou capitol în cadrul clubului pe care l-a reprezentat cu mândrie, devotament și profesionalism timp de atâția ani. Cunoscut pentru seriozitatea, implicarea și mentalitatea sa de învingător, Ciprian Deac va continua să contribuie la dezvoltarea clubului și a academiei, bazându-se pe aceleași valori. Cipri, ne bucurăm că rămâi parte din familia CFR Cluj și îți dorim mult succes în noul tău rol!”, a transmis clubul.

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