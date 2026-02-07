Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) – Emma Răducanu (23 de ani, 30 WTA) a adus rezultatul la care au visat fanii tenisului din România. Pentru că, la ultima ei participare la o competiție găzduită de România, „Sori“ a dat lovitura.

Sport.ro a arătat aici suma câștigată de Cîrstea, dar și urcarea înregistrată după triumful de la Transylvania Open 2026. Cu precizarea că victoria a venit în fața unei jucătoare cu mari probleme. Imaginile oferite de Sport.ro aici au demonstrat, în mod clar, că Emma Răducanu n-a fost în apele ei, în finala de la Cluj.

Emma Răducanu, discurs încheiat în limba română

Deși pe teren s-a chinuit rău de tot, britanica de 23 de ani a fost în mare formă, atunci când a rostit discursul ei, la festivitatea de premiere. Iată declarațiile date de Emma cu zâmbetul pe buze:

*Vreau să le mulțumesc tuturor copiilor de mingi. Vreau să le mulțumesc celor din echipa de organizare, lui Patrick (n.r. – Patrick Ciorcilă, directorul Transylvania Open). E un volum foarte mare de muncă în culise. De asemenea, vreau să mulțumesc publicului. M-ați făcut să mă simt... (n.r. – e întreruptă de aplauzele spectatorilor). M-ați făcut să mă simt ca acasă, în această săptămână.

*Mi-a părut rău că n-am putut să arăt jocul meu cel mai bun, astăzi, dar felicitări Soranei. Ai avut o săptămână minunată și cred că joci un tenis foarte bun. Nu știu dacă e ultimul tău turneu aici, la Cluj, dar, dacă e așa, atunci ți-ai făcut ieșirea de pe scenă pe val (n.r. – râde). Felicitări pentru tot!

*De mult n-am mai avut ocazia de a rosti un astfel de discurs (n.r. – aluzie la faptul că nu mai jucase o finală de foarte mult timp). Sunt vreo 4-5 ani de la ultima mea finală, așa că înseamnă mult pentru mine și mă bucur că s-a întâmplat aici, la Cluj.

*Și, la final, vreau să spun „Mulțumesc publicul pentru săptămâna asta și felicitări pentru Sorana“. Sorana, ai făcut o treabă minunată și mult succes!