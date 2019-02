HALEP DOHA | Haos la turneul de la Doha! Doua jucatoare de top, obligate sa se retraga: cu cine poate juca Simona Halep

Simona Halep participa in aceasta saptamana la Qatar Open, turneul care se desfasoara la Doha.

Simona Halep a plecat direct la Doha dupa ce a castigat alaturi de echipa Romaniei confruntarea cu Cehia din Fed Cup.

Daca marti de dimineata Simona primea vestea ca Ashleigh Barty, o favorita de pe partea sa de tablou a abandonat turneul, simtindu-se mult prea obosita pentru a lua startul, alte doua jucatoare s-au retras in cursul zilei.

Caroline Wozniacki si Caroline Garcia au abandonat cu cateva minute inainte de startul meciurilor lor.

WTA Insider scrie ca in cazul danezei este vorba despre o infectie virala. In cazul frantuzoaicei cu care Halep va da piept si in aprilie in semifinala Fed Cup, ar fi vorba despre o accidentare la picior.

De la Doha s-au mai retras Naomi Osaka, Wang Qiang, Madison Keys si Ashleigh Barty.

Simona Halep va juca in turul al doilea cu invingatoarea dintre Lesia Tsurenko si Lara Arruabarrena, ajunsa pe tabloul principal ca lucky loser. Romanca este favorita numarul 1.