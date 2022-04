Polonia conduce România la finalul primei zile a barajului decisiv pentru calificarea la Billie Jean King Cup 2022, dar evenimentul a început cu o întâmplare stânjenitoare, în Sala Sporturilor din Radom.

Imediat după intonarea imnului României, redat în versiune prelungită, logistica sălii noi din Radom le-a pus probleme polonezilor.

This is Iga Swiatek reacting to technical difficulties which impeded the Polish anthem to be played on time

Spectators and players began singing, since it was nowhere to be heard, then the sound guys finally made it work, forcing everyone to start over#Iga #Swiatek #Poland pic.twitter.com/781nF9HwWB