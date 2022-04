Iga Swiatek va juca împotriva României primul meci ca număr 1 WTA, iar polonezii sunt în delir: „E evenimentul anului pentru sportul polonez”

Majoritatea previziunilor ațintite asupra play-off-ului din Cupa Billie Jean King dintre Polonia și România indică o victorie ușoară pentru echipa gazdă. Lăsând la o parte susținerea frenetică de care vor avea parte în Sala Polivalentă din Radom, polonezele se bucură nu doar de prezența Igăi Swiatek (20 de ani, 1 WTA), ci și de forma inuman de constantă a acesteia.

Swiatek a legat 17 victorii la rând în trei turnee WTA 1000 - Doha, Indian Wells și Miami - în ultimele două luni, iar încrederea de sine a noului lider mondial poate juca un rol exponențial în a aduce Poloniei două puncte care o pot conduce la un singur pas de victoria finală.

The world No.1 way ????‍♀️????????️‍♀️ @iga_swiatek prepares to fly the flag for Poland ???????? #BJKCup | @pzt_tenis pic.twitter.com/TotqqcDwfn

„Este o arenă superbă, modernă, perfectă pentru a găzdui astfel de meciuri! Va fi, fără discuție, evenimentul anului pentru sportul din Polonia! Sperăm la o victorie care să ne asigure biletul pentru turneul final din toamnă,” a declarat Miroslaw Skrzypczynski, șeful federației poloneze, notează ProSport.

Întrebată despre Iga Swiatek, Irina Begu (31 de ani, 63 WTA) „Are foarte multe lucruri speciale…este o jucătoare care se mișcă extraordinar indiferent dacă este hard, zgură, iarbă. Alunecă și are o mobilitate foarte bună. Este agresivă în joc, servește bine, știe să varieze jocul. Este o jucătoare care vine și în față. Eu aș spune că este o jucătoare completă,” a spus Irina Begu, prima jucătoare a echipei României, la conferința de presă susținută miercuri, 13 aprilie.

Iga Swiatek nu a mai pierdut un meci din 16 februarie, când a cedat în optimile turneului de la Dubai, în favoarea letonei Jelena Ostapenko, scor 6-4, 1-6, 6-7.

Team Romania at their press conference today before the start of their tie against Poland.

Source: Cristina Hutu pic.twitter.com/6T1oPpkm3l