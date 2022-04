Iga Swiatek, campioana la WTA Miami! Poloneza a învins-o pe Naomi Osaka și a stabilit un nou record

După succesul de la Indian Wells, viitorul lider mondial s-a impus cu 6-4, 6-0 în fața japonezei Naomi Osaka (77 WTA), la Miami, reușind

Astfel, Iga Swiatek este a patra jucătoare din istorie care bifează "Sunshine Double", adică succese și la Indian Wells, și la Miami în același an. Cele trei care au mai reușit această performanță sunt Steffi Graf, Kim Clijsters și Victoria Azarenka.

Poloneza este cea mai tânără jucătoare care reușește să se impună la cel două turnee în același an. Viitoarea adversară a româncelor în Fed Cup a defilat la Miami și nu a pierdut niciun set, iar pe parcursul competiției a trecut de Viktorija Golubic, Madison Brengle, Cori Gauff, Petra Kvitova și Jessica Pegula.

În urma retragerii lui Ashleigh Barty, Iga Swiatek (20 de ani) va deveni lider mondial.

IGA WINS THE SUNSHINE DOUBLE!! ☀️☀️

Incoming World No.1 @iga_swiatek defeats Osaka 6-4, 6-0 to follow up her Indian Wells title with victory in Miami!#MiamiOpen pic.twitter.com/rpAyXZ68M4