Selecţionerul naţionalei Turciei, italianul Vincenzo Montella, şi-a cerut scuze, vineri, pentru rezultatul care a eliminat-o de la Cupa Mondială de fotbal şi a declarat că este dezamăgit de meciul împotriva Paraguayului, în care jucătorii turci "au dat totul", relatează EFE.

Turcia, eliminată de la Mondial - explicațiile selecționerului Vincenzo Montella

"Echipa şi-a arătat sufletul şi a luptat până la ultima suflare", a spus tehnicianul italian vizibil afectat la conferinţa de presă de după înfrângerea cu 1-0 împotriva Paraguayului.

Montella a precizat că nu are nimic să le reproşeze jucătorilor şi a deplâns ghinionul recent al echipei sale.

"Trebuie să acceptăm rezultatele, care uneori nu au sens. Fotbalul este regele sporturilor dintr-un motiv, iar uneori cea mai bună echipă nu este întotdeauna cea care câştigă, aşa este sportul", a adăugat el, citat de Agerpres.

"Cu toţii am muncit din greu şi am făcut tot ce ne-a stat în putinţă. Când dai totul, ca antrenor, îţi poate aduce multă bucurie, dar poate aduce şi dezamăgire. este ca viaţa în general", a conchis antrenorul.

Turcia, posesie de peste 70% în ambele meciuri, peste 60 de șuturi și... ZERO goluri

Selecţionata Paraguayului a învins eroic echipa Turciei cu scorul de 1-0 (1-0), vineri seara, pe San Francisco Bay Area Stadium, într-un meci din Grupa D a Cupei Mondiale de fotbal 2026, găzduită de Statele Unite, Mexic şi Canada.

Sud-americanii au câştigat prin cel mai rapid gol al turneului final, marcat de Matias Galarza, după numai 64 de secunde, deşi au fost dominaţi într-un mod incredibil.

Turcia este deja eliminată, după 0-2 cu Australia şi 0-1 cu Paraguay, meciuri pe care le-a controlat, dar în care a arătat o lipsă de eficacitate îngrozitoare.

Conform Tuttomercatoweb, Turcia a avut 71,6% posesie cu Australia și 78,5% posesie cu Paraguay, 62 șuturi spre poartă în cele două meciuri, dar niciun gol marcat!

În urma acestui rezultat, echipa SUA este virtuală câştigătoare a grupei, iar Turcia este eliminată.

În ultima etapă, Turcia va juca un meci pentru orgoliu, contra Statelor Unite, pe 26 iunie.

Paraguayul, care a fost învinsă de americani cu 4-1, speră la calificare, însă va avea nevoie de măcar un egal cu Australia, pe 26 iunie.