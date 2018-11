Un NOU RECORD pentru Simona Halep! Si-a depasit toate adversarele

Simona Halep a atins o noua performanta extraordinara.

Romanca a doborat un nou record, ajungand la 250 de saptamani consecutive in top 10 WTA.

Simona Halep a intrat in top 10 WTA pe 27 ianuarie 2014 si s-a mentinut in aceasta parte a clasamentului pana in prezent.

Actualul lider mondial este singura jucatoare din generatia ei care reuseste acest lucru.

Mai mult, dintre aceste 250 de saptamani, nu mai putin de 234 au fost petrecute de Halep in top 5 WTA. Simona a reusit sa ajunga si la 53 de saptamani in pozitia de lider mondial.