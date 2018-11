Simona Halep a primit "Crucea Sf. Andrei"! Sportiva a fost decorata la Arhiepiscopia Tomisului: "Mereu ma inchin si cred in Dumnezeu!"

Simona Halep a primit Crucea Sf. Apostol Andrei, a Dobrogei, intr-o ceremornie la Constanta.

Ceremonia a avut loc la Catedrala Arhiepiscopala si a primit distinctia de la IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

"Gestul este menit sa puna in valoare personalitatea exceptionala a tinerei sportive constantene si sa rasplateasca modelul de daruire si credinta pe care Simona Halep il aduce in atentia publicului, prin performante deosebite in lumea sporturlui", se arata in mesajul Arhiepiscopiei.

Dupa ce a primit distinctia, Simona Halep a spus si cateva cuvinte.

"Vreau sa incep cu Doamne ajuta! Multumesc mult pentru aceasta distinctie, sunt foarte onorata. Mereu ma inchin si cred in Dumnezeu pentru ca fara ajutorul lui Dumnezeu nu se poate face nimic. Va doresc sanatate tuturor si sa ne ajute Dumnezeu pe toti", a fost mesajul sportivei.