Clarence Seedorf, formă uluitoare la 50 de ani: ”Mai sănătos și mai fericit ca niciodată!”

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Foto: Instagram Seedorf

La 50 de ani, Seedorf se menține într-o formă de zile mari. El a distribuit pe rețelele social media imagini și clipuri în care arată excelent și în care continuă să impresioneze prin condiția sa fizică.

”Consecvență și disciplină pentru a trăi mai bine, mai sănătos și mai fericit”, a scris Seedorf pe rețelele social media.

Fostul mare mijlocaș olandez, născut în 1976 în Surinam, la Paramaribo, și-a început cariera la Ajax, apoi a evoluat la Sampdoria, Real Madrid, Inter și AC Milan. În 2012-2014 a fost legitimat la Botafogo, unde s-a și retras.

Clarence Seedorf, pe lângă calitățile tactice pe care le avea, este recunoscut și pentru faptul că este singurul fotbalist care a câștigat Champions League cu trei cluburi diferite.

În 1994/95, el și-a trecut în cont trofeul cu Ajax, în 1997/98 l-a câștigat cu Real Madrid, iar în 2002/03 s-a impus și cu AC Milan, cu care a mai câștigat o dată la ”masa bogaților” în stagiunea 2006/07.

Cifrele lui Seedorf