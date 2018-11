Simona Halep, locul 6 ALL TIME la castigurile din tenis! Suma uriasa castigata pana la 27 de ani

Simona Halep a urcat vertiginos in clasamentul castigurilor all time din tenis.

Simona Halep, care va termina pe primul loc in clasamentul WTA pentru al doilea an consecutiv, ocupa o remarcabila pozitie sase intr-un clasament all-time al castigurilor din circuitul profesionist feminin de tenis, cu 28 de milioane de dolari.

Americanca Serena Williams este prima in ierarhie, cu peste 88 de milioane de dolari, urmata de sora sa Venus, cu aproape 41 de milioane, si de rusoaica Maria Sarapova, 38 de milioane.

Halep le mai are in fata sa pe daneza Caroline Wozniacki, 33 milioane dolari, si pe belarusa Victoria Azarenka, 29 milioane dolari.

Romanca de 27 de ani se afla inaintea unor legende ale tenisului feminin, dintre care doar Martina Hingis si-a facut loc in top 10.

Simona Halep este jucatoarea cu cei mai multi bani castigati in 2018 in circuitul WTA, 7.409.564 dolari, intr-un an in care a cucerit primul sau titlu de Mare Slem, la Roland Garros, dar si titlurile de la Shenzhen si Montreal, jucand finale la Australian Open, Roma si Cincinnati.