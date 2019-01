Momente SOCANTE la Australian Open! Andy Murray a stat 100 de secunde laconferinta de presa si si-a anuntat in lacrimi RETRAGEREA: "Sper sa rezist pana la Wimbledon!"

Fostul numar 1 mondial a fost chinuit de accidentari in ultimul an.

Andy Murray a anuntat la conferinta de presa de dinainte de Australian Open ca se va retrage anul acesta - primul Grand Slam al anului poate fi ultimul turneu la care participa! Murray a aparut in fata jurnalistilor si a izbucnit in lacrimi, rezistand doar 100 de secunde.

"Wimbledon este turneul cu care as vrea sa inchei dar nu sunt sigur ca voi putea face asta. Nu sunt sigur ca voi putea juca avand dureri pentru inca 4-5 luni" a spus Murray, cel care are 3 Grand Slam-uri castigate in cariera - Wimbledon in 2013 si 2016, si US Open in 2012.

Murray va juca impotriva lui Roberto Bautista Agut in primul tur la Australian Open. Jucatorul de 31 de ani a suferit o interventie chirurgicala in urma cu un an si a ratat primele 3 Grand Slam-uri ale anului. A revenit la US Open, insa a fost invins de Fernando Verdasco in turul 2.