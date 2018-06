MII de mesaje CURG pentru Simona Halep dupa victoria la Roland Garros: "Meriti momentul asta!" FOTO

TOATA ROMANIA ALATURI DE SIMONA! FINALA ROLAND GARROS este de la ora 15.00 in direct la PRO TV

Simona Halep, numarul unu mondial, a castigat, sambata, primul sau titlu de Mare Slem, dupa ce a invins-o pe americanca Sloane Stephens in finala de la Roland Garros, cu 3-6, 6-4, 6-1.



Mii de mesaje au inceput sa curga pe retelele de socialzare. Dupa ani de munca, Simona Halep a reusit sa castige turneul ei favorit, Roland Garros.

De la adversare din circuit si pana la oameni obisnuiti din tari indepartate, toti au felicitat-o pe Simona pentru victoria de la Paris.



Halep (26 ani) a obtinut victoria dupa doua ore si 3 minute in fata numarul 10 mondial (25 ani), la a patra sa finala de Mare Slem, a treia la Roland Garros, dupa cele din 2014 si 2017, si a doua din acest an, prima pierduta in fata danezei Caroline Wozniacki la Australian Open.