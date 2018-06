Simona a trecut prin INFERN: de la jucatoare obisnuita la LEGENDA a tenisului! Drumul Simonei Halep pana la primul Grand Slam din cariera

9 iunie 2018 e o zi istorica atat pentru Simona Halep cat si pentru Romania!

TOATA ROMANIA ALATURI DE SIMONA! FINALA ROLAND GARROS este de la ora 15.00 in direct la PRO TV

Simona Halep, numarul unu mondial, a castigat, la 9 iunie 2018, primul sau titlu de Mare Slem, dupa ce a invins-o pe americanca Sloane Stephens in finala de la Roland Garros, cu 3-6, 6-4, 6-1.

Simona Halep s-a nascut la 27 septembrie 1991, la Constanta. A inceput sa joace tenis la varsta de 4 ani si jumatate, alaturi de fratele sau mai mare. A debutat in circuitul ITF (International Tennis Federation) in Romania, in 2006, iar anul urmator a castigat doua turnee de simplu si doua de dublu, noteaza site-ul oficial WTA, www.wtatennis.com. In competitiile internationale de junioare a debutat in 2008, cand a reusit sa castige turneul de junioare din Italia si Roland Garros-ul dedicat juniorilor, turneul de la Kristienhamn (Suedia), dar si proba de dublu a turneului feminin Futures de la Bucuresti, alaturi de Ionela-Andreea Iova.

In 2009, a evoluat in calificarile turneului de senioare de la Roland Garros, unde s-a impus in primul tur, dar a cedat in runda urmatoare. In acelasi an, a castigat turneul challenger de la Maribor si s-a impus, la dublu, alaturi de Irina Camelia Begu, in finala turneului feminin de tenis GDF Suez Open Romania, care a avut loc la Bucuresti, se arata pe site-ul oficial al Federatiei Internationale de Tenis, www.itftennis.com.

Simona Halep a jucat, in 2010, prima finala din cariera intr-un turneu WTA, la Fes (Maroc), aceasta fiind cea mai mare performanta de pana atunci. La 12 iulie 2010, a reusit sa acceada in Top 100 WTA, ocupand pozitia 96 in clasamentul celor mai bune jucatoare de tenis ale lumii.

In 2011, a fost finalista la Fes si a ajuns in turul 3 la Australian Open. La 12 septembrie, a reusit sa intre in Top 50 WTA, pe pozitia 42, dar a incheiat sezonul pe pozitia 53. In 2012, Simona Halep a fost finalista la Bruxelles si semifinalista la Fes. Este primul sezon pe care il incheie ocupand o pozitie in Top 50 WTA, respectiv locul 47.

Cariera jucatoarei de tenis Simona Halep a cunoscut o ascensiune spectaculoasa incepand cu anul 2013, pe care l-a incheiat pe pozitia 11 in clasamentul WTA. La turneul de la Roma, Halep a ajuns pana in semifinala, unde a fost invinsa de Serena Williams.

In iunie 2013, a castigat primul turneu WTA din cariera, la Nurnberg, invingand-o in finala pe Andrea Petkovic, iar o saptamana mai tarziu a castigat cel de-al doilea turneu, la 's-Hertogenbosch (Olanda), unde a invins-o pe Kirsten Flipkens. In acelasi an 2013, a castigat alte patru turnee: la Budapesta, unde a trecut de austriaca Yvonne Meusburger, urmat de victoria din SUA, in finala de la New Haven, impunandu-se in fata sportivei cehe Petra Kvitova, a treia favorita a competitiei si detinatoarea titlului la New Haven, reusind, astfel, sa acceada in Top 20 WTA, pe pozitia 19; in octombrie, a invins-o pe australianca Samantha Stosur in finala turneului de la Moscova, succes ce i-a asigurat 470 de puncte WTA, urcand astfel pe locul 14 in clasamentul celor mai bune jucatoare profesioniste de tenis din lume (WTA), iar la 3 noiembrie, s-a impus in finala Turneului Campioanelor de la Sofia, in fata aceleiasi australience pe care o invinsese la Moscova, aceasta victorie clasand-o pe locul 11 in ierarhia jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA). La 21 noiembrie 2013, a fost aleasa jucatoarea de tenis cu cel mai mare progres in 2013, in circuitul profesionist WTA (Most Improved Player Of The Year).

In debutul sezonului 2014, Simona Halep a ajuns in sferturile de finala la Australian Open, prima astfel de performanta la un turneu de Grand Slam, ceea ce a urcat-o pe jucatoare pe pozitia a 10-a in clasamentul WTA, devenind, astfel, a treia romanca din istorie care intra in ''Top ten'' mondial, dupa Irina Spirlea si Virginia Ruzici.

In februarie, a castigat turneul de la Doha, in fata jucatoarei Angelique Kerber, din Germania, pozitionandu-se, astfel, pe locul 9 in clasamentul WTA, iar o saptamana mai tarziu, pe locul 7. In martie, a jucat o semifinala a turneului de la Indian Wells, fiind invinsa de Agnieszka Radwanska (Polonia). Punctajul obtinut, insa, la acest turneu a urcat-o pe locul 5 in clasamentul WTA, la 17 martie. Simona Halep devenea, astfel, jucatoarea romana cu cea mai buna clasare din toate timpurile in ierarhia feminina a tenisului mondial. Inaintea ei, cea mai buna clasare WTA a unei jucatoare romane de tenis apartinuse Irinei Spirlea, care a ocupat locul 7, in anul 1997. In mai 2014, a jucat finala turneului international de tenis WTA de la Madrid, unde a pierdut in fata jucatoarei ruse Maria Sarapova. La 19 mai 2014, Simona Halep a urcat pe locul 4 in clasamentul WTA.

Simona Halep reuseste o noua performanta remarcabila, prin calificarea in prima finala a unui turneu de Mare Slem, la Roland Garros, pe care a pierdut-o, insa, la 7 iunie 2014, in fata Mariei Sarapova, dupa ce si-a adjudecat cel de-al doilea set. A devenit, astfel, a treia jucatoare romana de tenis calificata in finala turneului de la Roland Garros, dupa Florenta Mihai si Virgina Ruzici. Calificarea in finala turneului de Grand Slam de la Paris i-a asigurat Simonei Halep locul 3 WTA.

Dupa turneul de la Roland Garros, Simona Halep a participat la cel de la Wimbledon, unde a ajuns pana in semifinala. Aici a fost invinsa de canadianca Eugenie Bouchard, dupa ce, in primul set, a suferit o accidentare la glezna. Dupa ce a revenit in tara de la Wimbledon, a castigat BRD Bucharest Open, primul turneu WTA din Romania. La 11 august, ajunge pe cea mai buna pozitie de pana atunci in clasamentul WTA, respectiv pe locul 2.

In octombrie 2014, Simona Halep a participat la Turneul Campioanelor de la Singapore, unde a avut un parcurs extraordinar, invingand-o, pentru prima data in cariera, pe Serena Williams, jucatoarea numarul 1 mondial, la partida disputata in grupa. A devenit, astfel, prima jucatoare romana de tenis din istoria WTA care a reusit sa dispuna de ocupanta primei pozitii in clasamentul WTA, relata site-ului Turneului Campioanelor. A ajuns pana in finala, pe care a pierdut-o in fata aceleiasi Serena Williams.

In ianuarie 2015, Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR) a hotarat ca Simona Halep sa primeasca titlul de ''Sportivul anului'' pentru rezultatele deosebite obtinute in 2014. De asemenea, jucatoarea romana de tenis s-a situat pe locul al III-lea in clasamentul celor mai buni sportivi din Balcani in anul 2014, realizat de agentia bulgara BTA, fiind devansata de Novak Djokovic (Serbia), pe locul I, si de Marin Cilic (Croatia), pe locul al II-lea.

Anul 2015 a inceput foarte bine pentru jucatoarea romana de tenis, ea castigand turneul de la Shenzhen (China), in luna ianuarie. A participat apoi la turneul Australian Open, unde s-a oprit in sferturile de finala, la fel ca in anul anterior. In luna februarie, insa, a castigat turneul de la Dubai, iar in martie 2015, a castigat turneul Indian Wells, cel mai important din cariera sa de pana atunci. De asemenea, a fost finalista la turneele de la Toronto si Cincinnati si semifinalista la Miami, Stuttgart, Roma si US Open. A participat la Turneul Campioanelor de la Singapore, dar nu a trecut de faza grupelor. Cu toate ca nu a obtinut decat trei titluri, romanca a reusit cel mai bun sezon al sau, terminandu-l pe locul 2 in clasamentul mondial WTA.

In debutul sezonului 2016, Simona Halep a fost nevoita sa se retraga, din cauza unor probleme medicale, de la turneul WTA de la Dubai si de la turneul de la Brisbane. A ajuns, insa, in semifinale la turneul de la Sydney si la cel de la Cincinnati (Ohio) si a castigat turneele de la Madrid, Bucuresti (BRD Bucharest Open) si Montreal. La turneul de la Montreal, Simona Halep a jucat si finala probei de dublu, alaturi de Monica Niculescu, cele doua jucatoare avand aici un parcurs remarcabil. La US Open, ultimul de Mare Slem al anului, Halep a pierdut in sferturile de finala, in fata Serenei Williams, desi a facut un meci bun, mai ales in setul al doilea. In luna octombrie, a primit premiul Diamond Aces (Asi de Diamant), la Singapore, in cadrul Galei Premiilor circuitului profesionist feminin WTA, acesta fiind acordat jucatoarei cu merite deosebite in promovarea tenisului pe teren si in afara lui. A participat la Turneul Campioanelor de la Singapore, dar a parasit competitia dupa faza grupelor. In decembrie 2016, a fost desemnata cea mai buna jucatoare a anului 2016 in cadrul Galei Tenisului Romanesc. A incheiat sezonul pe locul 4 in clasamentul WTA.

In aprilie 2017, Simona Halep a ajuns in semifinalele turneului WTA de la Stuttgart, iar in luna mai a castigat turneul demonstrativ Tie Break Tens, desfasurat la Madrid, doar cu meciuri de tie break pana la zece puncte. Tot in luna mai 2017, Simona Halep a castigat turneul WTA de la Madrid, pentru al doilea an consecutiv, dupa ce a invins-o in finala pe Kristina Mladenovic (Franta). De asemenea, la turneul de la Madrid a participat si la proba de dublu, alaturi de Irina Begu, ajungand pana in semifinale. A participat, apoi, la turneul WTA de la Roma, unde a ajuns pana in finala, pe care a pierdut-o in fata ucrainencei Elina Svitolina, dupa ce a suferit o accidentare la glezna. In iunie 2017, Halep ajunge in finala turneului de la Roland Garros, pe care o pierde in fata jucatoarei letone Jelena Ostapenko, iar in august joaca finala turneului de la Cincinnati, cedand in favoarea jucatoarei spaniole Garbine Muguruza.

De la 9 octombrie 2017, Simona Halep a urcat pe locul I in clasamentul WTA, dupa ce, la 7 octombrie 2017, s-a calificat in finala turneului WTA de la Beijing, in urma victoriei cu 6-2, 6-4 in fata letonei Jelena Ostapenko, devenind astfel prima romanca clasata pe prima pozitie in ierarhia tenisului mondial feminin.

In octombrie 2017, Simona Halep a participat la Turneul Campioanelor de la Singapore, dar nu s-a calificat in semifinale, fiind invinsa de ucraineanca Elina Svitolina, in ultimul meci din Grupa Rosie a competitiei. A incheiat insa anul 2017 pe prima pozitie in clasamentul WTA.

La 6 ianuarie 2018, jucatoarea romana de tenis Simona Halep a castigat turneul WTA de la Shenzhen (China), dupa ce a invins-o in finala pe detinatoarea trofeului, Katerina Siniakova (Cehia). In aceeasi zi, a cucerit, alaturi de Irina Begu, titlul in proba de dublu a turneului WTA de la Shenzhen (China), gratie victoriei in fata cehoaicelor Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova, principalele favorite.

La Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, Simona Halep a ajuns pana in finala, pe care a pierdut-o, la 27 ianuarie 2018, in fata danezei Caroline Wozniacki, in urma acestei infrangeri pierzand si locul 1 mondial, pe care il ocupa din data de 9 octombrie (16 saptamani consecutive), clasandu-se pe locul 2 pentru urmatoarele 4 saptamani. Romanca Simona Halep a revenit pe primul loc in clasamentul jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA) la 26 februarie 2018.

La 19 mai 2018, Simona Halep s-a calificat in finala turneului WTA de la Roma, invingand-o in trei seturi, 4-6, 6-1, 6-4, pe rusoaica Maria Sarapova, obtinand cu aceasta ocazie a doua sa victorie consecutiva in fata Mariei Sarapova (31 ani, 40 WTA), in fata careia s-a impus si in 2017 la Beijing, cu 6-2, 6-2, in optimi, dupa ce rusoaica reusise sa castige pana atunci toate cele sapte partide disputate impotriva romancei.

Simona Halep a participat la Jocurile Olimpice de vara de la Londra din 2012 si a facut parte din echipa de Fed Cup a Romaniei, in 2010, 2014-2018. In februarie 2017, a fost indisponibila pentru meciul Romaniei de Fed Cup cu Belgia, din cauza unei accidentari la genunchi, dar a jucat in meciul de Fed Cup cu Marea Britanie, din luna aprilie 2017, in barajul pentru mentinerea in Grupa Mondiala II. A fost nominalizata in echipa de Fed Cup a Romaniei pentru meciul cu Canada din februarie 2018, din primul tur al Grupei Mondiale II, dar nu a putut juca din cauza faptului ca nu era recuperata complet dupa accidentarea suferita la Australian Open. In aprilie 2018, insa, Simona Halep a adus calificarea Romaniei in Grupa Mondiala a Fed Cup, obtinand victoria decisiva in barajul cu Elvetia, gazduit de Sala Polivalenta din Cluj-Napoca.

Simona Halep a fost desemnata, de catre WTA, cea mai populara jucatoare, doi ani la rand, in 2014 si in 2015, fiind cea mai ''accesata'' jucatoare pe site-ul circuitului profesionist feminin, wtatennis.com. In 2014, a fost desemnata cetatean de onoare al municipiului Constanta si al orasului Busteni. La 2 februarie 2018, romanca Simona Halep a fost aleasa cea mai buna jucatoare a lunii ianuarie in circuitul profesionist feminin de tenis, cu un procentaj covarsitor in ancheta desfasurata pe site-ul WTA. De asemenea, Simona Halep este cea mai buna jucatoare de tenis pe zgura din ultimii ani, potrivit site-ului WTA, intr-o ierarhie (WTA Insider Clay Court Power Rankings) publicata in mai 2018, cu doar cateva zile inaintea debutului turneului de la Roland Garros, singurul turneu de Mare Slem care se joaca pe aceasta suprafata.