Mihaela Buzarnescu a tradat Steaua si a semnat cu Dinamo! Fostul numar 20 WTA are un obiectiv clar

Mihaela Buzarnecu (33 de ani) a semnat cu CS Dinamo.

Fosta ocupanta a pozitiei 20 in clasamentul mondial, Miki Buzarnescu a decis sa paraseasca Clubul Armatei Steaua datorita problemelor financiare. Conform GSP, in aprilie 2020 Mihaela Buzarnescu avea 17 salarii restante.

"Ma bucur ca voi concura pentru Dinamo, un club care inseamna enorm pentru istoria tenisului romanesc. Obiectivul meu in acest an este calificarea la Jocurile Olimpice si o evolutie cat mai buna la Tokio. Pentru a-mi atinge obiectivul trebuie sa ajung in Top 60 mondial, dar ma simt bine si sunt convinsa ca pot sa-l indeplinesc", a declarat Mihaela.

2018 a fost cel mai bun an din cariera lui Buzarnescu. Aceasta ajugea pana pe locul 20 mondial, castiga turneul de la San Jose, singurul titlu din cariera, juca finalele de la Hobart si Praga, iar o alta performanta notabila din acel an este parcursul pana in optimile de finala de la Roland Garros. In prezent, Buzarnescu ocupa locul 138 in clasamentul mondial.

TENIS. O nouă jucătoare de top se alătură secției noastre de tenis: MIHAELA BUZĂRNESCU a semnat cu CS Dinamo! Clubul... Publicată de Dinamo pe Vineri, 23 aprilie 2021