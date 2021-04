UTA Arad - FC Hermannstadt, LIVE de la ora 17:30 | UTA, fara infrangere in playout-ul Ligii 1! Echipele probabile 

15:25

In aceasta dupa-amiaza incepe a treia etapa din playout-ul Ligii 1. Primul meci le pune fata in fata pe UTA Arad si FC Hermannstadt.

Inaintea acestui meci, UTA este neinvinsa in playout, fiind pe locul 2 in clasamentul grupei de retrogradare, cu 25 de puncte, in timp ce sibienii ocupa ultimul loc, cu doar 13 puncte.

Jucatorii lui Laszlo Balint au reusit doua victorii in playout, cu Viitorul (1-0) si Dinamo (1-0).

De cealalta parte, FC Hermannstadt a cedat in primele doua meciuri din aceasta faza a Ligii 1, in fata celor de la Chindia Targoviste (0-2) si Astra (1-3).

Partida dintre UTA Arad si FC Hermannstadt este programata de la ora 17:30 si va fi transmisa live pe www.sport.ro.





Echipele probabile:

UTA Arad: Balauru - Shlyakov, Erico, Ilie, Roumpoulakou - Miculescu, Albu, Vorobjovas, Rusu - Hora, Petre