"Cioc, cioc! Mourinho sunt!" :) Perez l-a trecut pe primul loc pe lista lui Real daca pleaca Zidane. Anunt de ultima ora

Dat afara de la Tottenham, Mourinho ar putea reveni pe banca in vara.

Viitorul lui Zidane este incert, antrenorul francez fiind dispus sa plece la vara de la Real, iar oficialii de pe Santiago Bernabeu cauta solutii pentru postul de manager. Real Madrid nu se gandeste sa il schimbe pe Zidane, insa Mourinho ar puutea veni pe Santiago Bernabeu daca Zidane decide sa paraseasca echipa la filanul sezonului.

Spaniolii de la Sport.es scriu ca Florentino Perez a pus ochii pe Jose Mourinho, iar antrenorul portughez in varsta de 58 de ani ar fi tentat de o revenire in Spania. La Real, Mourinho a avut cea mai buna perioada din cariera ca procentaj de victorii. Intre 2010 si 2013 Mourinho a avut o medie de 2.3 puncte pe meci pe banca galacticilor (178 de partide), record personal intrecut doar in perioada petrecuta la Porto, unde strangea 126 de meciuri si 2.31 puncte pe meci.

In schimb, la Tottenham, Mourinho a bifat un record negativ, 1.77 puncte pe meci in 86 de partide. Aceasta medie este cea mai slaba din cariera portughezului.

In 2011, din postura de antrenor al lui Real Madrid, Mourinho era numit cel mai bun antrenor al anului, distinctie cu care a mai fost onorat si in 2003 (Porto), 2004 (Chelsea) si 2009 (Inter).

A castigat titlul in Spania, in sezonul 2011-2012,. Este vazut de Perez drept un plan B, in cazul in care Zidane va decide sa paraseasca clubul.