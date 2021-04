L-au luat cu politia de acasa! Giggs, acuzat ca a batut doua femei! Poate sta 6 luni la inchisoare: Tara Galilor merge cu alt antrenor la Euro

Ryan Giggs, selectionerul Tarii Galilor si fost mare jucator la Manchester United, este implicat intr-un scandal imens.

Giggs a fost luat de politie de acasa si dus in fata instantei pentru a i se prezenta acuzatiile in baza carora va fi judecat. Kate, fosta lui prietena, l-a acuzat ca a batut-o. O alta femeie, in varsta de 20 de ani, sustine ca si ea a fost agresata de Giggs.

Procesul va avea loc pe 28 aprilie. Politia din Manchester are suficiente dovezi in acest caz si se pregateste sa demareze procedura judiciara.

"Procedurile penale sunt active si nu ar trebui publicat nimic care ar putea periclita dreptul inculpatului la un proces echitabil", a declarat un purtator de cuvant al Serviciului de Urmarire Penala din Anglia.

Conform presei engleze, GIggs se poate astepta la o pedeapsa de pana la 6 luni de inchisoare si o amenda ce poate atinge suma de 5000 de lire sterline, aproape 6000 de euro, pentru agresiunile fizice de care este acuzat. In schimb, sechestrarea se pedepseste cu inchisoare pana la 5 ani in Anglia.

Pe 3 noiembrie, GIggs a fost arestat de politisti direct din vila sa de doua milioane de euro, dar a fost eliberat pe cautiune.

Ryan este o legenda a clubului Manchester United, pentru care a jucat intreaga cariera. A prins 930 de meciuri pentru echipa de pe Old Trafford, marcand 162 de goluri si oferind 249 de pase decisive.

Federatia galeza a anuntat ca Giggs nu va merge la Euro cu nationala lui Bale. Pe banca acesteia va sta Robert Page.