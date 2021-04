LIVE DE LA 19:30 | Simona Halep joaca din nou cu o jucatoare pe care nu o conduce la meciurile directe: cine este Ekaterina Alexandrova, adversara din sferturi 

Simona Halep se va duela cu Ekaterina Alexandrova in sferturile de finala ale turneului WTA 500 de la Stuttgart.

Simona Halep o va intalni pe Ekaterina Alexandrova (26 de ani, 34 WTA) in sferturile de finala ale turneului WTA 500 de la Stuttgart. Va fi a patra intalnire directa intre cele doua jucatoare, scorul meciurilor fiind favorabil rusoaicei, 2-1. Confruntarea Halep vs. Alexandrova din Germania va fi prima care se va derula pe zgura.

Cel mai recent duel intre Alexandrova si Halep a avut loc la inceputul acestui an, in sferturile Gippsland Trophy de la Adelaide. A fost o partida in care Halep a aratat carente in mobilitate, afirmand la final ca a fost afectata in zona lombara din cauza aerului conditionat si a conditiilor de joc indoor.

Simona Halep vs. Ekaterina Alexandrova se joaca vineri, 23 aprilie, nu inainte de ora 19:30



In semifinale, invingatoarea partidei Halep vs. Alexandrova isi va masura fortele cu castigatoarea meciului Aryna Sabalenka vs. Anett Kontaveit. In jumatatea superioara a tabloului, Svitolina / Kvitova va primi replica Pliskovei / lui Barty.

Ekaterina Alexandrova a ajuns in sferturi la Stuttgart in urma a doua succese, obtinute in dauna Karolinei Muchova, respectiv a Belindei Bencic. In primul tur, Alexandrova a revenit de la 0-1 la seturi in fata Muchovei, eliminand-o, scor 4-6, 6-2, 6-3, in vreme ce in optimi Bencic a sfarsit infranta de Bencic, scor 6-1, 7-5. In schimb, Simona Halep a jucat un singur meci, in care a trecut de Marketa Vondrousova, scor 6-1, 6-3.

Istoricul intalnirilor directe dintre Simona Halep si Ekaterina Alexandrova



Cincinnati 2019, 3-6, 7-5, 6-4 pentru Simona Halep

Beijing 2019, 6-2, 6-3 pentru Ekaterina Alexandrova

Gippsland Trophy 2021, 6-2, 6-1 pentru Ekaterina Alexandrova

Ekaterina Alexandrova (1,75 metri inaltime) are un titlu WTA in palmares, adjudecat la Shenzhen in 2020. Pana in prezent, rusoaica a acumulat $2,603,523 din tenis, iar in acest an are un palmares de 9 victorii si 7 esecuri. Cel mai bun rezultat inregistrat de Alexandrova intr-un turneu de mare slem este turul 3, bifat la Australian Open si Roland Garros, in 2021 si 2020, respectiv 2020 si 2019.

Friday: ????????Sorana Cirstea vs ????????Fiona Ferro - Around 14:30 Event, 14:30 Rou, 7:30am US EDT. ????????Ana Bogdan vs ????????Veronika Kudermetova - Around 18:30 Event, 18:30 Rou, 11:30am US EDT. ????????Simona Halep vs ????????Ekaterina Alexandrova - Not Before 18:30 Event, 19:30 Rou, 12:30pm US EDT. pic.twitter.com/UXZJPEcWdX — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) April 22, 2021