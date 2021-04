"De la zi la zi sunt tot mai increzatoare!" | Prima reactie a Simonei Halep ce a invins-o pe Alexandrova in sferturi la Stuttgart

Cu victoria din sferturi la Stuttgart, Simona Halep a egalat-o pe Ekaterina Alexandrova la meciurile directe; scorul este acum egal, 2-2.

Simona Halep a avut parte de un meci pe cinste in sferturile de finala ale competitiei WTA 500 de la Stuttgart. Primul set a fost adjudecat cu mare lejeritate de jucatoarea nascuta la Constanta, rusoaica inregistrand un nivel de joc sub asteptari.

Al doilea set a fost mult mai disputat, dar campioana en-titre de la Wimbledon a facut diferenta in momentele incarcate cu presiune ridicata, dovedindu-se jucatoarea mai experimentata pe zgura, in ciuda conditiilor indoor, care ar fi putut sa o avantajeze, teoretic, pe Alexandrova.

Into the semifinal in Stuttgart, hai Simo!! ???? pic.twitter.com/IwNbl5uCU5 — SimoReactions (@Simoreactions) April 23, 2021

"Stiam ca joaca plat si rapid, asa ca a trebuit sa o fac sa alerge mai mult. Mi-am invatat lectia; azi am fost mai concentrata pe ceea ce trebuie sa fac pe teren. E greu cand castigi primul set usor, primele game-uri din setul 2 devin foarte importante, dar am incercat sa fiu agresiva si sa preiau conducerea cu orice ocazie.

Ma simt mai puternica mental, am jucat din ce in ce mai bine si e important sa castig impotriva unor jucatoare cu care pierdusem inainte. Sunt multumita de serviciul meu, cheia e ca l-am exersat mai putin (rade). O sa urmaresc putin meciul dintre Kontaveit si Sabalenka, dar antrenorul meu il va urmari cu interes," a adaugat Simona Halep in interviul oferit pe suprafata de joc la cateva minute dupa incheierea partidei.

Halep va juca sambata, 24 aprilie in semifinalele intrecerii de la Stuttgart impotriva castigatoarei sfertului dintre Aryna Sabalenka / Anett Kontaveit.

Here is Simona Halep's post-match interview after defeating Alexandrova to make the Stuttgart SF.#porschetennis #PTGP21 pic.twitter.com/pnp6n4ZX6m — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) April 23, 2021