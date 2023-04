A distrus-o pe Emma Răducanu și-a zburat! Ce rezultat a făcut Jelena Ostapenko, în turul 2 la Stuttgart

6-1 a fost scorul primului set câștigat de Jelena Ostapenko (22 WTA), în meciul cu Ons Jabeur (4 WTA), în turul secund al competiției WTA 500 de la Stuttgart.

Situația s-a întors însă dramatic în defavoarea letonei, care a cedat scor 7-5, 6-3 următoarele două manșe, nereușind să confirme succesul răsunător obținut în meciul cu câștigătoarea US Open 2021, Emma Răducanu, din runda inaugurală.

Getting the job done ????@ons_jabeur passes a tough test from Ostapenko and moves through to the quarterfinals in Stuttgart!#PorscheTennis pic.twitter.com/85W2CZ5wIp