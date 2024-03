Organizatorii turneului WTA de la Stuttgart au anunțat joi wild card-urile acordate pentru evenimentul ce va începe în luna viitoare, iar printre beneficiari se numără și tânăra britanică cu origini române, Emma Răducanu, fostă campioană la US Open.

Jucătoarele germane Angelique Kerber, Tatjana Maria și Laura Siegemund au primit de asemenea wild card-uri pentru acest turneu de tenis de categorie WTA 500. Siegemund și Maria au fost incluse direct pe tabloul principal al competiției, întrucât nu ar fi putut participa la calificări din cauza reprezentării Germaniei în Billie Jean King Cup în Brazilia.

Laura Siegemund, care a câștigat titlul la Stuttgart în 2017, va reveni pe terenul unde a învins-o pe Simona Halep în semifinale.

"Hotărâm cu atenție pe cine vrem să sprijinim cu un wild card. Fiind un turneu din Germania, dorim, firește, să ținem cont de responsabilitatea pe care o avem pentru tenisul feminin german. Ele nu au șansa de a intra pe tabloul principal aici prin calificări. De aceea le susținem cu un wild card", a declarat Anke Huber, directoarea turneului, conform Agerpres.

Emma Raducanu back at base, preparing for the clay ????-pic.twitter.com/WDVpyEENdv