O rivala a Simonei Halep se destainuie: "La 22 de ani, antrenorul mi-a sugerat sa ma las de tenis. Am plecat plangand, doua zile nu am iesit din camera de hotel!" 

Daria Kasatkina nu a avut parte doar de experiente placute cu antrenorul Philippe Daheas.

Daria Kasatkina, fosta jucatoare din top 10 WTA a facut o serie de dezvaluiri frapante in documentarul pe care l-a filmat pentru Match TV. Jucatoarea nascuta la Togliatti a povestit, intr-unul dintre momentele emotionante ale interviului cum un antrenor a incurajat-o sa se retraga, pe cand avea doar 22 de ani.

"E adevarat ca am vrut sa-mi inchei cariera (in 2019, Kasatkina a pierdut un meci cu Zvonareva). Nu am spus-o cu voce tare, dar m-am gandit indelung si serios la retragere. Philippe Daheas (antrenorul meu) mi-a dat aceasta idee. A decis, dintr-odata, sa-mi spuna ca, daca tenisul nu ma mai incanta la fel de mult, poate ca ar trebui sa iau in calcul o alta meserie. A fost mai mult un monolog, de fapt. Cand Philippe s-a oprit din a vorbi, l-am intrebat daca a terminat si am spus ok... apoi mi-am luat geanta si am plecat, plangand, dupa care n-am parasit camera de hotel timp de doua zile. Cand un sezon incepe asa si-asa, persoana care promitea sa-mi fie alaturi, sa ma sprijine ca propria familie imi spune astfel de lucruri, e destul de greu. E bine ca nu stiu sa fac nimic altceva in afara de tenis, deci a trebuit sa regandesc scenariul in care renuntam la acest sport!" a povestit Daria Kasatkina.

Mutata la Barcelona pentru a spori eficienta antrenamentelor, relatia Dariei Kasatkina cu tenisul de cel mai inalt nivel nu a fost intotdeauna roz.

"Cand am ajuns la Indian Wells in 2019... nu o sa va vina sa credeti. Nu m-am prea antrenat, aveam mult timp liber. A fost o perioada intunecata. La Dubai s-a intamplat ceva grav, niciodata nu m-am pedepsit pe teren pana atunci. Ma palmuiam, imi loveam picioarele cu racheta; nu mi-am rupt nimic, din fericire, dar am vrut sa-mi fac cat de mult rau posibil. Veneam in camera de hotel si stateam in dus 1-2 ore, nu voiam sa vorbesc cu nimeni. Ma bateam pentru ca eram slaba si nu puteam sa depasesc obstacolele," a adaugat numarul 37 WTA.

La 23 de ani, Kasatkina are 4 titluri WTA in palmares si premii financiare totale in valoare de $6,623,697 obtinute din turneele de tenis.